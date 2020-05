L’assessore all’Ambiente di Isernia, Domenico Chiacchiari ha precisato che non chiuderanno i locali alle 21 come aveva detto ieri. Dopo il gesto di buona volontà dei ragazzi che hanno pulito la sporcizia lasciata in giro nel centro storico, l’assessore ha comunicato che ogni domenica mattina, alle prime ore del giorno, la ditta appaltatrice della pulizia urbana effettuerà la pulizia del centro storico.