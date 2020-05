Rete ferroviaria, interventi per il finanziamento in Molise

L’Ottava commissione Senato (Infrastrutture e lavori pubblici) ha approvato il parere sull’aggiornamento del contratto di programma 2017/2021 della Rete Ferroviaria.

Le risorse in aggiunta ammontano a circa 15 miliardi, dei quali 6.7 miliardi sono destinati a investimenti per garantire la connettività sulle principali direttrici e 1.7 miliardi per ammodernamento tecnologico. tra gli interventi segnalati per il finanziamento in Molise:



Elettrificazione e velocizzazione tratta Roccaravindola Isernia Campobasso.



Completamento tratta Matrice/Bojano



Lo ha comunicato con una nota stampa la segreteria della Federazione Regionale del Molise a firma di Riccardo Nencini e Marcello Miniscalco