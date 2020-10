Retata antidroga nel cuore della notte. Arrestati “gli Intoccabili” (video)

Dal centro storico di Campobasso alle contrade della periferia, è scattata nel cuore della notte (verso le 4) una vasta operazione anticrimine dei Carabinieri i quali stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di un numero non precisato di persone indagate per spaccio di droga. Decine di “gazzelle” dei Carabinieri sono uscite dalla Caserma Frate per raggiungere le abitazioni degli indagati. Un’operazione che vede impegnate decine di militari anche in numerose perquisizioni.

Il Comandante Compagnia Carabinieri di Campobasso, il Capitano Antimo Ventrone, ha annunciato agli organi di informazione che alle 10.30 si terrà una conferenza stampa presso la Scuola Allievi Carabinieri in cui verranno spiegati i particolari di questa operazione che è stata chiamata in codice “Gli intoccabili”.