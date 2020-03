Resurrezione subito!

V Domenica di Quaresima

Commento Gv 11, 1-45

Il cammino iniziatico proposto da Giovanni alla sua comunità, che possiamo leggere in filigrana nel suo Vangelo, dopo gli altri sei segni, arriva finalmente alla soglia del suo culmine: la resurrezione di Lazzaro, preludio al mistero Pasquale, che verrà poi esplicitato nei capitoli successivi. Il cosiddetto “libro dei segni” è simile a una Menorah, il candelabro a 7 bracci delle liturgie ebraiche, e poi utilizzato dalle prime comunità cristiane (anzi le rappresentava cfr. Ap 2,1-5). Esso illumina la mensa eucaristica e la vita del cristiano, ogni sua sezione getta luce su una particolare prospettiva del mistero di Dio e quello dell’ “Ekklesia”. Abbiamo visto come Dio non condivida le nostre remore verso gli emarginati (cfr. Gv 4) e il nostro ritenere escluso dalla Grazia chi è colpito da infermità invalidanti o altre tragedie (cfr. Gv 9); stavolta ad essere purificata è invece l’idea della morte. La nota famiglia di Betania (Beth-anya, “casa di povertà”) a cui mancano una figure genitoriali ed costituita solo da fratelli e sorelle, è visitata da Gesù più volte, come i quattro vangeli attestano (Mt 26,6-13, Mc 14,3-9, Lc 10,38-42, Gv 12,1-8); essa è un chiaro riferimento alla comunità cristiana, la quale, in questa circostanza, si confronta con il lutto, l’esperienza che più mette alla prova la fede di ciascuno e che quindi necessita di una preparazione adeguata. La morte è paragonabile al sonno: in Cristo già si è legati al mistero della resurrezione; questa verità deve avere delle conseguenze concrete nella vita del credente, che quindi non può più disperarsi.

+In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».+

Da questi versetti è facile immaginare che la bella amicizia nata fra Lazzaro (il cui nome significa colui che è assistito da Dio) e le sue sorelle era particolarmente intensa. Citando l’unzione, oltre a rimandarci al XII capitolo dello stesso Vangelo, resta difficile non pensare anche a (Mc 14, 1-11), dove l’episodio vede come protagonista un’anonima donna peccatrice. Mi piace pensare che questa amicizia sia nata dopo il recupero umano di Maria, considerata per qualche motivo peccatrice, ma che, successivamente alla sua conversione, era stata reintegrata nella famiglia di Lazzaro. In questo modo la risposta di Gesù alla richiesta delle sorelle, non sarebbe più un gesto preferenziale, ma un’ennesima conferma della vicinanza di Gesù alla categoria degli emarginati, nello specifico, la solidarietà con una famiglia che aveva riaccolto una donna discriminata per il suo passato, la quale, solo per questo, rischiava di essere emarginata a sua volta. La scelta dell’uomo sarebbe stata in questo molto coraggiosa e, sicuramente, maldicenze e mormorazioni non saranno mancate. Forse per questo Gesù stimava tanto Lazzaro? Lazzaro è un ottimo capo famiglia (e quindi un’ottima guida per la comunità), “perché si è ammalato?” Sembra questa la domanda che i discepoli fanno a Gesù.

+All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava.+

Ancora una volta, dopo l’episodio del cieco nato, una sciagura è la via per la manifestazione della Gloria di Dio. Forse, il messaggio che l’evangelista vuole farci arrivare, è “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (cfr. Rm 8, 28). La fede trasforma le avversità in un’occasione di crescita umana e spirituale, a volte sono perfino il preludio di un grande trionfo. Gesù non accorre prontamente all’invito delle sorelle, è sarà per questo che verrà rimproverato da Maria quando si presenterà “troppo tardi”. Giovanni sottolinea nuovamente la forte amicizia che correva fra il Maestro e la famiglia di Betania, senza dubbio per evidenziare il la sua scelta di aspettare. Egli aveva infatti un progetto per loro che superava ogni aspettativa: dimostrare che la morte non è la fine.

+Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».+

Betania era in Giudea, terra dalla quale Gesù e i suoi discepoli erano da poco fuggiti a causa delle minacce delle fazioni avverse, nessuno di loro sospettava che il Maestro avesse l’intenzione di rispondere all’invito dei loro amici, proprio a causa dei pericoli in cui sarebbero incorsi; questa convinzione si era poi rafforzata a causa del suo apparente indugiare. Grande sarà stato il loro stupore quando finalmente egli manifestò le reali intenzioni, le quali, dovevano apparire alla ragione, del tutto insensate. Ciò ci insegna che bisogna rispondere ai richiami di Dio, obbedire alla propria coscienza anche quando le aspettative si preavvisano sconvenienti. La consapevolezza illuminata di Cristo, non ottenebrata dalle paure che agitavano gli altri, gli aveva fatto intendere la cosa migliore da Fare in quel momento: andare da Lazzaro e svegliarlo, chi non voleva seguirlo non era costretto, ma avrebbe perso la “luce”, si sarebbe cioè separato da Gesù che in quel momento aveva deciso di partire. Scegliere di credere nella resurrezione rende liberi dalle paure, anche quella della morte, scioglie dai tanti vincoli che soffocano il profeta dimorante in ogni battezzato e, potenzialmente, in ogni altro uomo.

+Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!».+

Altre volte Gesù paragona la morte al sonno (es. il caso della figlia di Giairo: Mc 5, 35-43; Lc 8, 49-56). Mai, nei suoi insegnamenti, egli ha fatto intendere che l’esistenza di un uomo potesse cessare. La stessa convinzione non ha abbandonato i suoi apostoli e i primi padri. In questi versetti l’idea della morte che il Cristo vuole trasmettere è chiarissima. Anzi, tale era la preoccupazione di fissare questo concetto nella mente dei discepoli, che egli permette alla malattia di far spirare il povero Lazzaro, affinchè poi potesse “svegliarlo” e donare a tutti noi quel segno che oggi ancora ci ispira. Il pessimismo di Tommaso è comprensibile, del resto egli rappresenta quella razionalità chiusa in se stessa, incapace di andare oltre e assumere le nuove categorie di pensiero che Gesù propone ai discepoli, una forma mentis a cui l’apostolo rinuncerà solo dopo aver letteralmente toccato con mano, le concrete realtà annunciate dal suo grande Maestro (cfr. Gv 20, 24-29). Come sempre virtù e fragilità dei personaggi evangelici sono sovrapponibili a quelle della comunità cristiane, antiche e nuove.

+Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». +

Si comprende da questi versetti come Lazzaro fosse un uomo stimato, anche dopo aver riaccolto in casa la sua sorella “peccatrice”. Oramai il suo corpo andava disfacendosi così come le speranze di Marta e Maria. E’ interessante notare il ripetersi dello schema presente nell’ episodio narrato da Luca (cfr. Lc 10, 38-42). Nel celebre racconto infatti, Maria è ferma, silenziosa, mentre Marta è dinamica, vivace e si rivolge a Gesù con disinvoltura. Se nell’episodio narrato da Luca la figura virtuosa è Maria, in Giovanni sembra essere il contrario. Marta, a differenza della sorella che si mostra arresa ed immobile, al punto di non andare a salutare nemmeno il suo amato Maestro, corre da Gesù per accoglierlo. C’è un vero e proprio capovolgimento dei ruoli, stavolta lo “stare” ed il silenzio di Maria non sono più positivi. Maria, alla luce di questa lettura, sembra prendere le distanze da Dio, come se fosse offesa, non gli si rivolge più, resta schiacciata dal dolore e dalla delusione, stavolta non sceglie il “posto migliore”, quello dell’ascolto e della preghiera che antepone Dio alle preoccupazioni e gli affanni del mondo. Ciò non avviene all’irrefrenabile Marta, stavolta non si fa distrarre dall’attivismo cieco, anzi, la sua stessa vitalità, la schioda dal terribile dolore che, in questo modo, non l’allontana dal suo Signore, ma, paradossalmente, l’avvicina. Queste due reazioni opposte di fronte al dolore del lutto ci fanno capire quanto questo possa tanto allontanarci quanto avvicinarci al Signore; inutile dire che più siamo nella sofferenza tanto più giova sperare in ciò che la riempie di senso: la resurrezione.

+Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».+

Marta riesce a trasformare la forza della disperazione in fede, non solo questa fede farà un salto di qualità. Credere nella resurrezione è qualcosa che va oltre l’astratto concetto che rende questa speranza debole e lontana dal nostro vissuto quotidiano. Ecco perché Gesù riprende la donna: la fede nella resurrezione va radicata nell’oggi e non nell’ultimo giorno, ovvero ai margini della nostra storia, lontano, in un tempo distante ed irraggiungibile. Questa realtà sarà confermata anche in Luca (23, 43), dove la Vita eterna viene promessa subito al buon ladrone: “oggi stesso”, dirà Gesù. Pensando alla resurrezione dobbiamo saper andare oltre ciò che consideriamo in relazione allo spazio e al tempo realtà oramai non più considerate immutabili, ma assolutamente relative, specie di fronte all’eternità, concetto che trovo incredibilmente precoce nei discorsi del Maestro, se consideriamo che l’abbiamo acquisto solo nel secolo scorso. Il Dio che ci viene annunciato non è dei morti, ma dei viventi (Lc 20, 38). Alla sollecitazione di Gesù Marta risponde prontamente e fa una vera professione di fede: Gesù è il Cristo: unto con olio di consacrazione per la sua missione regale sacerdotale e profetica; il Figlio di Dio: viene riconosciuta la natura divina; colui che viene nel Mondo: egli era prima che il mondo fosse, ma si è fatto uomo per compiere il disegno salvifico del Padre.

+Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?».+

Del tutto distinto dall’atteggiamento di Marta è quello di Maria. Sollecitata dalla sorella in segreto, come se quest’ultima fosse imbarazzata dalla totale indifferenza mostrata dalla sorella per la visita di Gesù, Maria si alza “in fretta” e corre da Gesù: la reazione è quasi esplosiva, improvvisa, tanto da attrarre l’attenzione dei visitatori e farli rimanere perplessi, credendola in preda alla disperazione non vogliono lasciarla sola, temevano forse comportamenti estremi? Forse il cuore di Maria, a causa dell’imperdonabile ritardo, era gonfio di rabbia verso Gesù, ma, quando gli si avvicina, qualcosa le esplode dentro e si getta ai suoi piedi piangendo (il κραυγή si Maria). Tanto straziata doveva apparire Maria, da coinvolgere tutti i visitatori nel suo dolore, il rimprovero destinato a Gesù è terribile: sta accusando il Maestro di omissione di soccorso. La sua reazione è quella di sentirsi ad un tempo commosso e “molto turbato”: solidale con il dolore della donna, ma anche ferito dall’accusa mossagli, tuttavia, mostrando grande rispetto per il dolore dell’amica, si riserva di rispondere alla provocazione. “Dove l’avete posto?”: quando un caro ci abbandona c’è il terribile rischio di collocarlo nel sepolcro della nostra memoria e di pensare a questo come a qualcuno che non c’è più, se non, appunto, nei ricordi. Maria e gli altri giudei avevano “posto” Lazzaro nel sepolcro del non ritorno, dove pian piano si sarebbe consumato, proprio come il suo corpo, una simile concezione della morte non può che gettare nella disperazione (il κραυγή di Maria). Ecco perché Gesù, intimamente scosso, geme (βριμάομαι), deluso dall’atteggiamento dei suoi amici, ma allo stesso tempo consapevole e quindi solidale, con la loro sofferenza. Se Gesù, attraverso questo sentimento, avesse voluto semplicemente esprimere il suo dolore per Lazzaro, l’avrebbe fatto già in Galilea. Perché allora commuoversi ora per quel lutto se, come aveva detto, il suo amico era solo addormentato? L’uomo è così infelice perché concepisce la sua vita quasi sempre nei margini angusti dell’esistenza terrena, nei casi migliori è capace di sognare una lontana rinascita (come aveva fatto Marta), raramente qualcuno osai abbracciare quella visione di resurrezione, vicina e concreta, che proclama Cristo.

+Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra.+

Gesù avanza verso il sepolcro dove Lazzaro è stato posto: così egli s’avvicina anche ai nostri sepolcri, la dove abbiamo tumulato le nostre speranze, che restano schiacciate sotto i massi della delusione. Quest’ultima è la pietra più grande che dobbiamo spostare se vogliamo accogliere la resurrezione e la vita, la stessa delusione che opprimeva Marta e Maria. Apriamo il nostro cuore, anche quando abbiamo paura del “cattivo odore” della morte, quella vera, a cui conduce il peccato che negli anni corrode la nostra innocenza. A che serve nascondere la nostra vergogna da Dio, l’onniscente? Lasciamo piuttosto che Egli ci purifichi e rinnovi rendendoci finalmente vivi. Crediamo con fermezza e sposteremo il nostro masso sepolcrale!

+Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!».+

Gesù prega il Padre prima di compiere i suoi segni, come testimoniano questi versetti; fra tutti quelli già fatti questo è senz’altro uno dei più eloquenti: resuscitare un morto in stato di decomposizione; un evento così eclatante non poteva lasciare dubbi sulla natura di Gesù. Non si trattava di un atto taumaturgico, ma di un’incontestabile resurrezione, e quest’ultima cos’è se non una guarigione della morte? Gesù dice: “Lazzaro vieni fuori dal tuo sepolcro”, cioè dal luogo dove ti hanno rinchiuso, dalla tomba di una mentalità incapace di pensarti esistente al di là di un corpo che andava in sfacelo.

+Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.+

Questa immagine biblica è fra le più celebri, infatti è profondamente impressa nell’immaginario collettivo. Essa è diventata l’allegoria di chi ritorna alla ribalta dopo una lunga eclissi o la si evoca, scherzosamente per sollecitare chi è intrappolato nel suo stesso immobilismo. Nelle bende, che legano mani e piedi, nel sudario che nasconde il volto, è facile leggere anche l’allegoria dell’uomo che pur perdonato e “rimesso in vita” da Dio, resta imprigionato dai pregiudizi e dal veto dei suoi simili a causa del suo passato, quello che vediamo accadere a tanti personaggi redenti da Gesù nel suo pellegrinaggio terreno. Il Comando di Cristo: “Liberatelo e lasciatelo andare”, a questo punto, è quello di non impedire, ma favorire in ogni modo la resurrezione e il ritorno alla vita di chi vuole re-innestarsi nella vera Vite, un’esortazione che dobbiamo rivolgere anche a noi stessi, quando ci sentiamo incapaci di progredire nella santità.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci