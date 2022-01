Restyling di una facciata in Molise con il volto di Dante Alighieri

Un restyling per località Pietre Cadute di Bojano con i colori dello street artist Nero Opaco. L’amministrazione comunale di Bojano ospita il volto di Dante Alighieri

di Marika Galletta

A Bojano è giunta a completamento la prima delle quattro facciate destinate ai murales celebrativi dei 700 anni della morte del sommo poeta della lingua italiana, Dante Alighieri.

L’ iniziativa è frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Bojano ed Enel Distribuzione che ha provveduto a ristrutturare la cabina in muratura ubicata in località Pietre Cadute, depurandola da attrezzature e ammenicoli vari, al fine di renderla una tela pronta per essere dipinta dallo street artist Maurizio Marchiani.

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica nr 210166/CB, i tecnici Enel sono entrati in azione per preparare la superficie per l’artista bojanese comunemente conosciuto come “Nero Opaco” che ha dato vita all’idea della Amministrazione immortalando Dante Alighieri in un contesto locale.

La facciata in esame si trova sulla direttrice con il famoso sito archeologico di Altilia Saepinum ove si erige l’antica porta verso Bovianum. Si è fuso così in una immagine unica il contributo culturale a Dante Alighieri con quello storico e geografico che raffigura la porta di accesso verso il capoluogo pentro.

Nelle prossime settimane si procederà a completare le altre facciate della cabina con ulteriori murales che avranno una matrice comune di ambientazione culturale e storico-geografica con quello già giunto a completamento. Una progettazione low cost, in quanto, il materiale necessario alla realizzazione dei murales è stato messo a disposizione gratuitamente da Enel Distribuzione e l’artista verrà ricompensato su libera offerta da parte di cittadini ed attività commerciali.

L’ idea più ampia e generale è quella di riqualificare l’ intera area di località Pietre Cadute, con ulteriori e funzionali interventi che rendano il sito più gradevole ed ospitale sia ai cittadini che ai visitatori esterni, in vista della prossima estate.

Allo street artist, i complimenti ed i ringraziamenti per l’impegno profuso e la riuscita della prima facciata da parte dell’Amministrazione comunale, nonché gli apprezzamenti della comunità bojanese, orgogliosa di vantare eccellenze artistiche.