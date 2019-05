Restyling dei marciapiedi in centro città: tutte le strade interessate

CAMPOBASSO

A seguito dei lavori di rifacimento dei marciapedi nel centro cittadino, da Palazzo San Giorgio arriva l’ordinanza che vieta la sosta dalle 7 di stamane, giovedì 30 maggio, fino al termine della risistemazione dei passaggi riservati al transito dei pedoni nelle seguenti strade:

– Via Cavour;

– Piazza Cuoco;

– Via Veneto;

– Via Mazzini ( da incrocio Via Garibaldi a Piazza G.Pepe);

– Via Roma ( da incrocio Via Pietrunto a incrocio Piazza della Vittoria;

– Piazza V. Emanuele ( da incrocio Piazza D’Ovidio a incrocio Via Nobile;

– Viale Elena ( da incrocio Via Nobile a Piazza Falcone e Borsellino );

– Via Verdone;

– Via Scatolone;

– Via Petrella;

– Via Romagnoli;

– Via De Attellis;

– Via Monforte.