Restringimento sulla diga, un autista: «Rischiamo il frontale» (VIDEO)

«Denunciare quello che sta succedendo e quello che potrebbe accadere in seguito ai lavori lungo il viadotto della diga». E’ questa la segnalazione video di un nostro lettore e autista di pullman. «Da pochi giorni -si legge nella segnalazione- sono iniziati i lavori con i primi restringimenti delle carreggiate. Restringimenti che destano non poche preoccupazioni sopratutto negli autisti di mezzi pesanti come autobus, tir, che devono impegnarsi molto per riuscire a non impattare contro il guardrail o contro le auto perché lo spazio è veramente minimo. Addirittura se due mezzi pesanti si trovassero a percorrere il medesimo pezzo di strada, ci sarebbe il 99% delle probabilità che i mezzi possano impattare le fiancate e/o gli specchi retrovisori che sporgono dai mezzi, se non addirittura rischiare un vero e proprio frontale. Chiediamo un rapido intervento per evitare un preannunciato disastro»