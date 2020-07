Resto al Sud, fino a 60mila euro per chi vuole diventare un giovane imprenditore in Molise

“Grazie alla nuova versione della misura ‘Resto Al Sud’ – ha comunicato l’onorevole dei 5 Stelle Antonio Federico – ci sono fino a 60.000 euro a disposizione di chi vuole diventare un giovane imprenditore in Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nei 116 comuni del cratere sismico del Centro Italia.

Grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle al Decreto Rilancio cresce la possibilità per i giovani di fare impresa.

‘Resto a Sud’ è l’incentivo che tramite Invitalia, permette di coprire il 100% delle spese (per ristrutturazioni, acquisto di macchinari e impianti, programmi informatici e costi di gestione) per chi ha tra i 18 e i 45 anni e decide di trasformare la propria idea imprenditoriale in un’azienda che cammina sulle proprie gambe”.

Scopri di più: https://bit.ly/3gvyJBg