“Resto al Sud”, ampliata la platea dei beneficiari dei fondi per l’imprenditoria

A firmare il decreto è stato il ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio

Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha firmato il decreto che modifica il regolamento della misura “Resto al Sud”, che ha l’obiettivo di incentivare maggiormente le attività imprenditoriali nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivolgendosi sia ai giovani imprenditori sia ai liberi professionisti di età compresa tra i 18 e 45anni. Lo si legge in una nota del Mise in cui si spiega che si tratta di 1,25 miliardi di incentivi a favore di imprenditori e liberi professionisti fino a 45 anni. In questo modo la misura, che è stata promossa e sostenuta dal Ministro per il Sud Barbara Lezzi, coinvolgerà una platea più ampia di persone che potranno accedere agli incentivi da oltre un miliardo di euro, garantendo una possibilità concreta di sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno.

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under 46 nelle regioni del Mezzogiorno. La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro. Cosa si può fare? In attesa di conoscere nel dettaglio le modifiche intervenute, la misura, come descritto attualmente sul sito istituzionale, consente di «avviare iniziative imprenditoriali per: produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo. Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. Le spese ammissibili? Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. Le agevolazioni? Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in: contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo; finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi. Resto al sud è un incentivo a sportello: le domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo. Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 che: sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda; trasferiscono la residenza nelle suddette regioni dopo la comunicazione di esito positivo; non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento; non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio; (per i liberi professionisti): non risultano titolari di partita IVA , nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni. Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione». FCB