Restituito alla famiglia il corpo di Amalia Rago: il 10 febbraio i funerali

È stato restituito ai familiari dopo l’esame autoptico che si è svolto oggi, 9 febbraio 2023, il corpo di Amalia Rago la 71enne di Montecilfone morta nella sua abitazione a causa di un incendio avvenuto lunedì, 6 febbraio.

L’autopsia che si è tenuta all’obitorio del San Timoteo di Termoli avrebbe confermato le cause della morte: intossicazione da monossido di carbonio.

La donna era stata trovata in bagno dove probabilmente era arrivata per prendere acqua per spegnere l’incendio che si sarebbe propagato dalla cucina. È ancora ricoverato al San Timoteo il marito Antonio. I funerali della 71enne si svolgeranno venerdì 10 febbraio alle ore 15 a Montecilfone.