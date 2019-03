restiamoumani: “Il Bagaglio Umano” conquista il Carnevale di Larino

REDAZIONE

E’ stato “Il Bagaglio Umano” del gruppo costruttore “I Gatti Randagi” in collaborazione con “Modellarte” ad essersi aggiudicato l’edizione 2019 del Carnevale di Larino. La premiazione è avvenuta nella tarda serata di oggi, domenica 10 marzo, davanti a una folla composta da centinaia di persone. Una piazza del Popolo gremita come non mai quella che ha assistito alla premiazione della manifestazione fiore all’occhiello di Larino che quest’anno ha anche ottenuto il riconoscimento del Mibac ed è stata inserita tra i Carnevali storici di Italia. Sei i carri allegorici che hanno sfilato nel doppio fine settimana organizzato in paese sotto gli occhi di migliaia di persone. A conquistare il cuore di tutti “Il Bagaglio Umano” che affronta il tema del #restiamoumani: le figure raccontano il viaggio che i migranti intraprendono alla ricerca della vita migliore che possa dare loro la dignità che ogni essere umano dovrebbe avere. Il carro porta le figure di un enorme drago blu con al seguito un polipo gigante, metafora del Mediterraneo, pronto ad inghiottire l’imbarcazione carica di speranze.