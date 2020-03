“Restiamo sull’Arca”, arriva la didattica a distanza per i più piccini

Il centro servizi educativi ha deciso di mantenere i contatti con i suoi piccoli del nido, della sezione Primavera e della scuola dell’Infanzia

CAMPOBASSO. Vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche, il Centro Servizi Educativi L’Arca di Noè di Campobasso ha deciso di mantenere i contatti con i suoi piccoli del nido, della sezione primavera e della scuola dell’infanzia, nell’attesa di tornare tutti insieme a scuola. A questo proposito, nasce “Restiamo sull’Arca”, un’iniziativa di continuità scuola-famiglia: con cadenza quasi quotidiana, gli educatori dell’Arca di Noè dedicano a tutti i bambini video di saluti, canzoni, letture animate e proposte di attività da svolgere a casa.

Tutto ciò per contribuire a sollecitare la curiosità dei piccoli alunni, a consolidare e ampliare, sotto forma di gioco e apprendimento spontaneo, le loro conoscenze inerenti al percorso educativo svolto all’Arca di Noè fino a poco tempo fa. Le attività di didattica on line cercano soprattutto di avere come fine quello di far trascorrere ai bambini momenti creativi affiancati dalle loro maestre che, seppur lontane, riescono in questo modo ad essere vicine.