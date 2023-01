Resteranno le tue foto ma mancherai tu, ciao Saverio

Ha raccontato Campobasso, i suoi personaggi e il Molise con la sua fedele macchina fotografica, compagna di viaggio di una intera vita. Con la sua Nikon ha attraversato paesi e stagioni con una sola missione: quella di raccontare. Ed è anche per questo che la dipartita di Saverio Zarrelli lascia un vuoto in tutta la comunità. Personaggio tra i personaggi che ha immortalato con grande sensibilità, era praticamente conosciuto a tutti nel capoluogo di regione. Per via del suo lavoro al Comune, ma soprattutto per la sua passione. Che lo ha portato a stringere rapporti e grandi amicizie, a conoscere persone e personaggi e a regalare a tutti noi la memoria. Di eventi, tradizioni, persone e bellezza. Lascia una grande eredità, di affetti, ricordi e storia di una città e una regione.

Ha frequentato circoli fotografici, nel periodo più florido e creativo, partecipato a concorsi e mostre, regalato emozioni e stampato frammenti di vita. Accompagnato da una sigaretta e dalla sua inconfondibile ironia che gli ha permesso sempre di scherzare sulla sua statura e sui suoi acciacchi. Facendosi beffa di un destino che stavolta, però, non gli è stato amico.

Resteranno gli aneddoti, la simpatia, pezzi di strada e soprattutto le tue foto a parlarci di te, ma mancherai tu. Ciao Saverio.