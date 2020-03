restateacasa, titolare chiude volontariamente il bar

REDAZIONE TERMOLI

Un segnale forte e chiaro in questo momento di emergenza da Coronavirus. È così che la titolare di un noto bar del Corso di Termoli, con grande senso di civiltà, ha chiuso volontariamente la sua attività comunicandolo anche attraverso un post su Facebook. “Nell’interesse della collettività di noi tutti, per il rispetto nei Vostri confronti, per la tutela di tutti Corso 50 cafe & lounge ba resterà chiuso almeno fino al 13 Marzo. Certi di fare del bene riducendo il rischio di assembramenti e di contagio. Torneremo a servirvi presto”.