E’ un video che infonde coraggio e positività quello che arriva dal personale addetto alle pulizie all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Un lavoro svolto in un momento di emergenza che diventa fondamentale prer il mantenimento della salubrità e della sicurezza degli ambienti. Tra sorrisi nascosti dalle mascherine e pollici alzati all’interno dei guanti, sono immagini che mostrano la forza dell’andare avanti nonostante tutto. «Noi siamo dentro per voi, voi restate a casa per noi. Insieme ce la faremo». Mai messaggio poteva essere più bello.

«Restate voi a casa che noi non possiamo», il lavoro al tempo del Covid-19