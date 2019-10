Restano chiusi nel negozio, tempestivo intervento dei vigili del fuoco

La disavventura in via Mazzini a Campobasso

Una disavventura fortunatamente a buon fine quella avvenuta nella tarda serata di oggi, venerdì 4 ottobre, in via Mazzini a Campobasso. Tutto è accaduto in una manciata di minuti attorno alle 21 quando gli addetti di un negozio di articoli per bambini sono rimasti chiusi all’interno dell’esercizio commerciale. Immediata è scattata la chiamata ai vigili del fuoco di Campobasso che sono intervenuti prontamente sul posto soccorrendo le persone e permettendo loro di uscire dal locale e fare rientro nelle loro abitazioni.