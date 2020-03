Restando in casa in compagnia di animali domestici o correndo in giardino

E’ quanto si fa a Venafro date le restrizioni anticontagio e la necessità di non uscire

Come trascorrere il tempo in casa, date le giustissime restrizioni in atto che invitano a restare nella propria abitazione per fermare il contagio da coronavirus? In aggiunta alle tante iniziative che ognuno avrà già ideato e messo in atto, ne segnaliamo altre due perché particolari e significative : trascorrere il tempo in compagnia dei propri animali domestici e correre nel giardino di casa su tracciato appositamente individuato. Nel primo caso, quella della compagnia con gli animali, a raccontare é lo stesso protagonista. “Di questi tempi giocoforza mia moglie ed io trascorriamo tanto tempo sul divano -attacca il nostro- accanto al fuoco. Ci fanno compagnia i nostri carissimi animali, soprattutto i gatti. C’è Giovanni, nome dato ad uno di tali felini, quindi Paola, Andrea e Lapo, tanto affezionato a mia moglie”. Tutto qui ? “No, perché quattro gatti sono in casa ed altri 9 nel cortile e tutti da sempre accuditi amorevolmente. Una compagnia unica!”. Solo gatti nell’attuale vostra vita quotidiana, prevalentemente dentro casa? “Non proprio, perché ci sono anche tre cani, Barbara, Smog e Gaetano, altrettanto preziosi e bellissimi che vivono sempre nelle nostre proprietà”. Quindi ricapitolando, quattro gatti in casa, nove in cortile ed anche tre cani per sentirsi impegnati, felici e soddisfatti ; una bella compagnia, non c’è che dire, ed il tempo certamente volerà! Passiamo al podista nel giardino di casa. L’uomo in maniera intelligente ed opportuna ha ideato un bel percorso intorno casa che copre una, due, tante volte al giorno sommando chilometri, tenendosi in forma ed impiegando il tempo utilmente. Gran bella trovata che unisce l’utile al dilettevole in maniera saggia ed opportuna.

Tonino Atella