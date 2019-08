Resta incastrato tra il trattore e un albero, paura per un 58enne

L’uomo soccorso dai vigili del fuoco e trasferito in ospedale

Avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne tra Termoli e Petacciato. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nel tardo pomeriggio quando un 58enne di San Giacomo degli Schiavoni era intento ad effettuare alcuni lavori in campagna quando, all’improvviso, l’uomo è rimasto incastrato tra il trattore e un albero, subendo una sindrome da schiacciamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia di Termoli oltre al personale medico del 118 e ai volontari della Misericordia di Termoli. Gli uomini del 115 hanno tagliato i rami dell’albero nel quale il 58enne era rimasto incastrato e lo hanno liberato, permettendo ai medici del 118 di prenderlo in cura e trasferirlo presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. L’uomo avrebbe riportato una frattura a un piede.