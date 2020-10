Resta in carcere il dipendente di banca che ha accoltellato il vicedirettore

Pronta l’istanza al Tribunale del Riesame. Il dirigente lascia l’ospedale: sarà ascoltato dagli inquirenti

Resta dietro le sbarre, con l’accusa di tentato omicidio, il dipendente di banca che ha accoltellato il vice direttore della Bcc di Gambatesa. Il legale dell’uomo adesso, con tutta probabilità, presenterà istanza dinanzi ai giudici del tribunale delle Libertà di Campobasso. Intanto il vice direttore nella giornata odierna lascerà l’ospedale Cardarelli. L’uomo, nei giorni scorsi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il vice direttore sarà anche ascoltato dagli inquirenti. «Mi costituirò parte civile anche per la banca – ha detto l’avvocato Gianfederico Cecanese (nella foto in basso), legale del direttore – che ha già avviato la procedura di licenziamento per il dipendente, facendogli notificare la contestazione in carcere». I fatti nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre all’interno della banca BCC di Gambatesa quando un dipendente di banca ha colpito con un’arma da taglio (ancora non ritrovata) il vicedirettore dell’istituto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.