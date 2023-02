Resta ferito mentre lavora sull’impalcatura, operaio 40enne in ospedale

L’incidente nel primo pomeriggio su un cantiere a Campobasso

Paura questo pomeriggio, venerdì 3 febbraio, tra via Nazario Sauro e via Garibaldi a Campobasso. Dove sono in corso lavori di rifacimento della facciata di un palazzo che fa angolo tra le due strade.

Nel primo pomeriggio, poco prima delle 16, un operaio di 40 anni è stato colpito da un pezzo di marmo caduto dalla parte superiore dell’impalcatura. L’uomo è rimasto ferito al collo e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo in codice giallo presso il pronto soccorso del Cardarelli, e gli uomini della Polizia per i rilievi del caso.

Le condizioni dell’operaio non dovrebbero essere gravi, mentre gli uomini della Questura stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente che, per fortuna, non ha avuto conseguenza serie.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo prelevandolo con la gru dall’impalcatura.