Resta con noi e le tenebre non avanzeranno

III Domenica di Pasqua(A)

Commento a Lc 24,13-35

Questa settimana la liturgia ci offre una delle pagine più evocative dell’evangelista Luca. I due discepoli di Emmaus, che insieme al misterioso accompagnatore sono sempre stati tre, rappresentano una comunità in cammino verso l’esperienza del Risorto. Essa dall’incredulità triste e confusa, si muove verso la fede e la gioia. Protagonista di questa trasformazione è senz’altro la presenza di Gesù che, durante il percorso, concilia tutte le loro perplessità attraverso la testimonianza delle antiche Scritture, da quel momento illuminate dall’evento della resurrezione. L’episodio culmina nella piccola e umile liturgia domestica in cui Gesù si manifesta nell’atto dello spezzare il pane. L’affresco che Luca ci offre profuma di cristianità antica, costituita da un’umanità semplice e umile, ma capace nel contempo di accogliere lo Spirito e vivere l’esperienza più profonda della fede.

+Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.+

Il ritornello del “primo giorno”, che sottolinea l’importanza della domenica per la giovane comunità cristiana, apre anche questa celebre pagina evangelica (cfr. Mt 28,1ss; Marco 15,1ss; Luca 24,1ss; Gv 20,1ss). Luca rivela l’identità solo di uno dei discepoli: Cleopa, un’ipotesi abbastanza affermata fa derivare il nome dall’aramaico, significherebbe così “glorioso”; alcuni studiosi ritengono che il discepolo fosse il fratello di San Giuseppe, padre putativo di Gesù. L’altro discepolo resta senza nome. Potremmo vedere in essi i due polmoni dell’antica comunità cristiana, l’antico e il nuovo Israele che si confrontano sull’evento Gesù. Il testo ci informa che erano diretti ad Emmaus. Le città con questo nome erano 2, una distava 32 km, l’altra circa 12. La prima era famosa perchè teatro delle gloriose battaglie narrate nel libro dei Maccabei, l’altra era invece un piccolo villaggio di scarsa importanza. La contrapposizione che c’è fra questo due città e quella fra i due discepoli sembrano richiamarsi. Cleopa non va verso il glorioso passato, ma in direzione di un piccolo ed ignorato rifugio, almeno fino all’incontro con il risorto. Si tratta di un cammino a ritroso e non in avanti, l’evento della crocifissione del loro maestro e le incredibili voci sulla sua resurrezione non venivano interpretate giustamente. “

+Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». +

L’evangelista sembra sottolineare come la presenza di Gesú non abbandona mai la sua comunità anche quando questa, nei momenti di difficoltà, ha “occhi impediti a riconoscerlo”. Egli arriva proprio “mentre discepoli discutevano fra loro”, in modo discreto si fa con i due viandante, diventa il terzo interlocutore che attraverso le sue domande resetta un discorso che oramai ristagnava nel vicolo cieco della disperazione. il Cristo, grazie alla sua presenza discreta e misteriosa nel cuore di ciascuno, è la chiave ermeneutica che ci permette di cogliere il senso vero e profondo della Rivelazione, senza di lui non andiamo verso l’Emmaus della gloriosa vittoria, ma ci smarriamo in suo surrogato.

+Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». +

Il loro cammino non illuminato dall’autentica Parola, scolpisce sul loro volto la tristezza, diventa un percorso verso l’annichilimento personale e comunitario. Senza fede Dio diventa un forestiero, anzi il più “forestiero”. Il suo messaggio appare così distante dalla nostra vita da diventare oscuro incomprensibile. Ma se non diamo credito alla Verità come potremo venir fuori dal labirinto del dubbio ?

+Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. +

Chiunque legge i Vangeli non può che restare innamorato del loro messaggio. Molti profeti e saggi hanno donato al mondo le loro perle per poi vedersi ripagati con persecuzioni e violenze. Chi porta la novità nella storia destabilizza gli equilibri di potere e se ne fa inevitabilmente nemico. Senza la fede nella resurrezione, Gesù non è che uno di questi “Prometeo”. I discepoli pensavano proprio questo: è stato un grande, ma non colui che aspettavamo. L’ennesimo profeta inascoltato.

+Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». +

Se l’annuncio non è accolto la visione di Dio ci è preclusa, restiamo nella tristezza di un mondo senza la concreta evidenza di una Verità che sappia davvero dare senso a tutto. Come nel cap. 20 di Giovanni, anche in questa circostanza nessuno sembra credere senza aver prima fatto l’esperienza del risorto. Maria di Magdala, i discepoli e Tommaso, nessuno di loro accetta l’annuncio senza prima aver visto. L’annuncio delle donne, primi araldi della resurrezione, resta inascoltato, la loro ragione non ha gli elementi necessari per ricomporre i fatti e riconoscere ciò che era davvero accaduto. L’aiuto della Grazia è indispensabile, in questo caso essa ha assunto la forma del viandante, solo apparentemente sconosciuto e “ignorante”, ma che stava invece applicando una maieutica divina.

+Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.+

Il Vangelo è nascosto nelle antiche scritture, ma questa verità è così bella e stupefacente che ai nostri occhi (impediti a vedere) resta invisibile. Il messaggio di Gesù è la chiave dello scrigno chiuso. tutto l’Antico Testamento sembra essere percorso dal mistero di una umanità fragile e sofferente che attende la liberazione promessa. Questo mondo, ingiusto e crudele carica ogni suo ospite della croce, ma essa viene tramutata dall’incarnazione di Cristo, che se ne fa carico come noi, anzi più di noi, in uno strumento di vittoria e resurrezione. Il discorso intrapreso dai due discepoli smette di restare una semplice discussione e diventa una lectio divina, Gesù, chiave di Davide, trae dal tesoro affidato all’uomo nella Rivelazione, ciò che occorre ai due di Emmaus e a tutti noi: speranza, fede e amore. Senza di lui e lo Spirito che ci invia, le scritture restano sigillate.

+Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. +

Se il nostro accostarci alla Parola diventa preghiera la dolcezza della presenza divina ci riempie il cuore di conforto e dolcezza. Quando questo avviene non dimentichiamo di dire all’ospite dolce dell’anima: “Resta con noi!” Senza di te non vediamo, tutto diventa buio, “si fa sera”, vengono le tenebre. Se lo invochiamo Egli rimane, anche quando sembra allontanarsi per lasciarci liberi, Infatti il suo più grande desiderio e fare comunione con noi.

+Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».+

Sono giunti ad Emmaus finalmente, quella vera, il cui nome derivante dall’aramaico vuol dire: “sorgente calda”, dopo un percorso lungo ed arduo arrivano a poter attingere alla vera sorgente battesimale, quella che li porterà alla vera comunione con Dio. La maggior parte degli esegeti è concorde nel interpretare questo brano come una rappresentazione simbolica dei primi conviti eucaristici. Se la prima fase del racconto ci fa pensare alla liturgia della parola, la seconda e senz’altro legata alla fractio panis, l’antico rito eucaristico che i primi cristiani celebravano riuniti in casa, attorno a una semplice mensa. Gesù doveva avere un modo particolare di dividere il pane, talmente personale ed unico da renderlo subito riconoscibile, se i discepoli lo riconoscono da questo vuol dire che già tante volte gliel’hanno visto fare. Proprio in quel momento l’esperienza diventa piena, totale e profonda. Gesù torna a nascondersi, ma quel pane spezzato resta il segno più eminente della sua presenza che resta nella sera, anche quando se invisibile agli occhi. Dopo quell’esperienza i discepoli possono riconciliarsi con se stessi e con Dio grazie a una lettura retrospettiva cui non manca più il tassello fondamentale dell’esperienza del risorto.

+Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.+

Non si può fare esperienza di Cristo senza diventare suoi annunciatori nella vita. Anche Cleopa e il suo compagno, proprio come le donne a cui accennavano, diventano testimoni ed annunciatori della grande notizia. Tornano a Gerusalemme: la città che uccide i profeti, ma anche quella in cui risorgeranno nella sua versione celeste. Erano partiti sconvolti e tristi perché increduli, ma ritornano pieni di Gioia dopo essere stati condotti a Emmaus da Gesù, città della vera e gloriosa vittoria ottenuta con il sangue dell’Agnello e non con quello versato durante la guerra dei Maccabei; Emmaus, città della sorgente, resa calda dal fuoco dello Spirito; in essa chi si immerge rinasce a vita nuova. Ascoltiamo la voce del Signore, lasciamo che ci faccia “ardere il petto”, così che possiamo fare piena comunione con Lui e riconoscerlo quando spezza il Pane della vita nella nostra storia, personale e comunitaria.

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci