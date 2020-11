Resta con la gamba bloccata nel fango, 12enne salvato dai vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina, 15 novembre, a Guardialfiera. Tutto è accaduto in una manciata di minuti quando lui, un adolescente di 12 anni, stava passeggiando all’altezza della Diga del Liscione assieme alla mamma e al cane quando, per un momento di distrazione, ha messo un piede nel fango. La melma gli è arrivata fino all’altezza della cinta dei pantaloni. A quel punto la mamma ha allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Campobasso e Termoli che hanno tirato fuori il ragazzo dal fango. La sua vita, però, non è mai stata in pericolo.