Resta bloccato in Molise per il lockdown e viene multato prima di ripartire

Era rimasto bloccato in Molise dove era arrivato prima dell’emergenza Covid ed è stato multato prima di ripartire. E’ questa l’odissea patita da un ciclista. Secondo quanto pubblicato nell’edizione di questa mattina, 12 maggio, di Primo Piano Molise Omar Davide Clapier, della provincia di Torino, appassionato di ciclismo, ha deciso di prendere la sua bici e di raggiungere un’amica a Sassuolo, per trascorrere le festività natalizie con lei e per attraversare su due ruote borghi e paesaggi dell’Emilia Romagna. Poi l’arrivo a Guardiaregia dove dal 10 marzo è stato ospite del b&b del sindaco Iuliano senza pensare a quello che sarebbe potuto accadere nei giorni successivi. Dopo aver atteso pazientemente l’allentamento delle restrizioni, il 4 maggio ha deciso di rimettersi in viaggio. Anche il sindaco, per andare incontro al turista, gli ha consegnato un permesso da esibire qualora fosse stato fermato lungo il suo cammino. Qualcuno, però, vedendo lo sportivo in partenza ha subito allertato le forze dell’ordine. Infatti, subito dopo aver messo piede a Castropignano, è scattato l’alt dei carabinieri che lo hanno multato per 373,33 euro e quando ha annunciato che avrebbe impugnato il provvedimento i carabinieri gli hanno consigliato di contattare la Prefettura di Campobasso per informare l’ente. Omar, infatti, nella giornata di domenica, ha fatto i bagagli, ha caricato la sua bici su un convoglio e, dopo 16 ore di viaggio e ben 5 treni regionali, è tornato in Piemonte. Ad attenderlo alla stazione di Torino il sindaco del suo paese che finalmente lo ha riaccompagnato a casa.