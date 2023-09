Responsabile sanitario del carcere aggredito da un detenuto

Questa mattina un detenuto psichiatrico in terapia, durante la visita medica, ha chiesto al medico di prescrivergli diversi farmaci, richiesta alla quale il professionista non ha dato seguito, informandolo che prima di procedere sarebbe stato necessario un controllo psichiatrico da parte di uno specialista.

Ma, nel momento in cui Del Greco era al computer per formalizzare la richiesta, improvvisamente il detenuto lo ha colpito sul dorso della mano con la punta di una penna procurandogli ferite guaribili in sette giorni che sono state refertate da un altro medico del penitenziario dopo la rinuncia dell’aggredito a recarsi al Pronto soccorso.

Immediato l’intervento degli agenti in servizio e del Comandante. “Svolgo questa attività da 30 anni – ha commentato all’ANSA Del Greco – ma ho notato che le situazioni all’interno delle carceri sono andate gradualmente peggiorando. Oggi nei penitenziari arrivano anche detenuti che dovrebbero essere accolti in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, le cosiddette Rems, che in sostanza sono strutture sanitarie di accoglienza e di conseguenza non è più possibile svolgere in maniera ottimale il proprio lavoro. Comunque domani, nonostante la prognosi di sette giorni – ha aggiunto – sarò normalmente al lavoro”.