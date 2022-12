‘Respirare’ dopo la grande abbuffata, ecco cosa fare in Molise il 26 dicembre

Alcuni utili suggerimenti che il giornalista, nonché esperto di turismo, Roberto Colella ha affidato ad un post su facebook

Cosa fare in Molise il 26 dicembre?

In tanti se lo chiedono, soprattutto chi desidera lasciarsi alle spalle la ‘grande abbuffata’ della Vigilia e del giorno di Natale.

Ecco, a fornire utili suggerimenti ci ha pensato Roberto Colella, giornalista ed esperto di turismo, che in un post su facebook dispensa utili e gratuiti consigli su cosa fare durante la giornata del 26 dicembre, Santo Stefano.

Il suo è un elenco di eventi in programma per la giornata di oggi, a tema natalizio e non, ma comunque interessanti e capaci di soddisfare anche aspettative più disparate.

Ecco cosa fare il 26 dicembre il Molise

1) Presepe vivente di San Polo Matese o quello di Guardialfiera tra i più longevi del Molise

2) Luminarie di Larino dislocate nel centro storico

3) Il presepe più grande del Molise a Bagnoli del Trigno

4) Mostra dei presepi da tutto il mondo a Roccamandolfi o se siete sulla costa vi consiglio quella di Campomarino

5) I presepi nel presepe a Pesche con mostre di artisti e grotta della poesia

6) Apertura straordinaria Museo Palazzo Pistilli a Campobasso

7) Apertura straordinaria Museo Santa Maria delle Monache a Isernia

8) Per i più adulti il Rigoletto di Giuseppe Verdi a Montagano mentre per i piccoli teatro dei burattini a Santo Stefano, frazione di Campobasso

9) Farsi un selfie sotto gli alberi di Natale di Trivento (ad uncinetto) e quello delle merlettaie ad Isernia.

10) Per gli amanti degli affreschi, apertura straordinaria del castello Pandone a Venafro e quello Di Capua a Gambatesa.