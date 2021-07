Respinti dall’Abruzzo i molisani che volevano vaccinarsi a San Salvo

Discriminati da quelli che dovrebbero essere i “cugini” del Molise. Si tratta della ASL abruzzese numero due che ha respinto i molisani in vacanza a Vasto e San Salvo che avrebbero voluto ricevere il vaccino come loro diritto. Sì a tutti i turisti, italiani e stranieri, no ai molisani e pensare che vorremmo tornare con l’Abruzzo. Il deprecabile e quasi “razzista” cartello contro i molisani, parla chiaro: “No Molise” ed è stato esposto a San Salvo dalla Asl 2 Abruzzo davanti al punto vaccini. Grosso malcontento tra le migliaia di molisani, soprattutto di Isernia, che hanno casa e passano le loro vacanze tra Vasto e San Salvo: “discriminati come se fossero di una razza inferiore”.

Tra le regioni vige una convenzione che probabilmente non è stata rispettata dal Molise. Restano dubbi ed interrogativi che domani proveremo a dipanare con un approfondimento.