Respinta la sfiducia a Toma per un solo voto: la maggioranza resta in bilico

Finisce così come era nelle previsioni: gli 11 voti contrari consentono al governo Toma di respingere la mozione di sfiducia, ma lasciano pesanti interrogativi sull’azione amministrativa dell’esecutivo. Visto che la maggioranza può contare, ora, su un solo voto in più.

Questo pomeriggio, mercoledì 24 marzo, è stata discussa e votata in Aula la mozione firmata da 10 consiglieri, dopo che la Calenda aveva ritirato la sua firma per accettare l’incarico di assessore regionale. E la votazione è andata proprio così: 10 voti a favore: Greco, Manzo, Primiani, De Chirico, Fontana e Nola (Movimento 5 Stelle), Facciolla e Fanelli (Pd), Iorio e Romagnuolo. 11 i contrari: Micone, Cefaratti, Pallante, Cotugno, D’Egidio, Calenda, Niro, Cavaliere, Di Baggio, Di Lucente e Toma. Con il brivido che si è vissuto a lungo per il voto di D’Egidio. Il quale era stato indicato in riunione di maggioranza per l’incarico di vicepresidente del consiglio, ma all’atto della votazione la stessa maggioranza è confluita su Cefaratti. I rumors raccontano di un D’Egidio furioso che avrebbe minacciato di votare la sfiducia. Dopo un incontro con alcuni esponenti della maggioranza è stato riportato a più miti consigli.

Durante la discussione generale sono intervenuti Greco, Fanelli, Iorio e Romagnulo, che hanno confermato il sì, e Niro per la maggioranza. Quest’ultimo ha parlato di “cinica messinscena”, concludendo, però, con un appello all’unità: “Troviamo soluzioni condivise per dare un’idea di stabilità e lavoriamo insieme in maniera costruttiva e con senso di responsabilità.” Per il governo ha chiuso la discussione il vicepresidente della Giunta Cotugno puntando anche lui sulla ricerca dell’unità.

Sono seguite le dichiarazioni di voto durante le quali sono intervenuti i consiglieri Primiani, Facciolla, Nola, De Chirico, Cefaratti, Fontana, Micone, Manzo, Di Lucente, Pallante, Fanelli, Iorio, Greco, Calenda, Di Baggio, Cavaliere.

Tanti gli scontri in Aula e alla fine ha concluso gli interventi il presidente Toma che ha cercato di fare da paciere, richiamandosi all’unità e tendendo una mano all’ex presidente Iorio.

Dopo 7 ore e mezzo si è giunti alla votazione che è finita come già descritto.

Toma resta in sella ma dovrà governare con un solo voto in più perché a questo punto, avendo votato a favore della sfiducia, Aida Romagnuolo è fuori dalla maggioranza, mentre Iorio già lo era. Stando così le cose sarà arduo per il presidente condurre la nave in porto. Redpol