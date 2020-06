Resistenza a pubblico ufficiale, in carcere un 34enne

I Carabinieri della compagnia di Larino hanno tratto in arresto un 34enne già noto alla Forze dell’Ordine, residente a Colletorto, in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. L’uomo, condannato a otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento commessi nel mese di agosto 2017 a Bologna, deve ora scontare la citata pena, perché la Sentenza è divenuta definitiva. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto dai carabinieri della Stazione di Colletorto, che hanno eseguito il provvedimento, presso la locale Casa Circondariale e di Reclusione.