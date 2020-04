Residenza per anziani di Sessano, tamponi negativi per ospiti e personale

“Nei giorni scorsi – si legge in una nota della direzione – tutti gli ospiti ed il personale della Residenza per Anziani di Sessano del Molise sono stati sottoposti al tampone rino-faringeo per la diagnosi del Covid-19.

I 138 tamponi effettuati (92 ospiti e 46 operatori) sono risultati tutti NEGATIVI!

Sul piano organizzativo, durante questa fase emergenziale, abbiamo predisposto gli opportuni dispositivi di protezione individuale e procedure mirate a prevenire qualsiasi forma di contagio.

Al contempo, in questi mesi, siamo stati in grado di fornire tutti i servizi ai nostri ospiti, garantendo loro anche un costante contatto con i familiari, attraverso il potenziamento del servizio di videochiamata.

Siamo consapevoli che l’emergenza non sia ancora finita e dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione, anche quando entreremo nella seconda fase.

Motivo per cui continueremo a seguire tutte le direttive e i protocolli necessari per assicurare l’incolumità dei pazienti e degli operatori, ai quali va un sentito ringraziamento per l’impegno e l’attenzione profusa finora.

Un grazie anche ai familiari dei nostri ospiti per la comprensione, la collaborazione e la vicinanza che ci dimostrano ogni giorno”.