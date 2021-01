Sono quasi 600 mila le dosi somministrate di vaccino anti Covid in Italia ad oggi 10 gennaio 2021. Complessivamente sono state somministrate il 64% delle dosi che sono arrivate dall’azienda Pfizer. Sono 589 mila le persone vaccinate in Italia al 10 gennaio, come comunicato dal ministero della Salute.

In Molise oggi sono stati somministrati 269 vaccini a fronte di un totale di 3232 che si traduce nel 65% delle dosi disponibili che sono 4925.