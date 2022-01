Report sui siti di promozione turistica, Visit Molise fa flop. Primiani: “Un piano senza strategia”

“Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire: alla fine – ha scritto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – tutti i nodi vengono al pettine e anche i tanti proclami sull’impegno della Giunta regionale che abbiamo dovuto sorbirci in questi quattro anni di legislatura si sciolgono come neve al sole.

Già, e la dimostrazione ce la offre un report dello Studio Giaccardi&Associati sull’analisi delle performance dei principali siti pubblici di promozione turistica italiani.

Il sito www.visitmolise.eu di cui l’assessore al turismo Vincenzo Cotugno ha fatto un vanto per mesi, infatti, è un flop. Per citare solo alcune cose, tra i 22 principali siti web del settore in Italia è penultimo in quanto a rendimento di ricerche su Google, ha il numero più basso di follower su Facebook e, manco a dirlo, ha il numero più basso di tutti per follower su Instagram, dove di fatto non è proprio presente: l’ultimo post risale persino ad ottobre.

Nonostante la Regione abbia speso quindi somme e risorse ingenti per un rinnovamento totale dal punto di vista dell’immagine del Molise sul web e della promozione turistica online, il risultato è tristemente negativo.

Mi chiedo allora se dietro quella che è stata propinata come una delle principali soluzioni per il turismo ci sia una ponderata strategia di comunicazione, oppure no. Perché, a vedere nel dettaglio i contenuti pubblicati su Facebook e Instagram, i principali social che tutti noi abitiamo quotidianamente, l’impressione è che tutto sia gestito senza un piano editoriale, e a testimoniarlo sono i dati (pessimi) sull’engagement delle pagine, ma anche l’assenza di uno storytelling realmente attrattivo.

Andate a verificare voi stessi: i post di Visit Molise sono perlopiù resoconti di conferenze, non seguono una logica precisa di pubblicazione e, a mio avviso, non rappresentano adeguatamente le bellezze della nostra terra.

Insomma, la verità che emerge per l’ennesima volta è che l’assessore Cotugno, dopo aver sbandierato un Piano strategico per il turismo come la panacea ai nostri mali, non è dotato di alcuna strategia.

La nostra povera terra, di questo passo, non si libererà mai dei pregiudizi se prima non si doterà di una classe dirigente che abbia un minimo di visione e proiezione verso il futuro, che poi è già il presente. Non dimentichiamocelo.