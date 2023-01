Report dell’attività di controllo del territorio di Arpa Molise: in calo abbandono rifiuti di amianto

E’ stato pubblicato il 9^ Report dell’attività di controllo del territorio di Arpa Molise, finalizzata alla ricerca dei rifiuti interrati, delle discariche abusive, degli abbandoni di rifiuti pericolosi, in particolare di manufatti contenenti amianto, delle aree di combustione illecita di rifiuti e dei rifiuti radioattivi.

Come per gli anni precedenti, anche nel 2022, sono stati segnalati diversi siti di abbandono, alcuni dei quali configurabili come vere e proprie “discariche abusive”, caratterizzate dall’abbandono di grossi quantitativi di rifiuti eterogenei (urbani, pneumatici, RAEE, ingombranti, amianto, oli minerali esauriti, veicoli, parti di veicoli, edili, etc.).

E’ stato registrato il dato positivo consistente nel progressivo calo, negli ultimi anni, del fenomeno degli abbandoni di rifiuti ed in particolare di quelli contenenti amianto.

Le risultanze del Report sono state raggiunte grazie anche alla costante attività di controllo del territorio da parte degli Organismi di Controllo ed all’impegno profuso dagli Enti locali nelle attività di prevenzione, di rimozione e di smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Il Report è disponibile per la consultazione sulla home page del sito internet di ARPA Molise nella Sezione Controllo del territorio nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente/Informazioni ambientali/Controllo del territorio.