Rendiconto spese elettorali per candidati sindaci e consiglieri

Il documento dovrà essere presentato alla Corte dei Conti e all’Ufficio del presidente dell’assise

ADIMO

CAMPOBASSO

Il sindaco e i consiglieri comunali, anche se non risultati eletti, dovranno presentare al collegio di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Campobasso e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, una dichiarazione delle spese elettorali sostenute entro tre mesi dalla proclamazione del risultato, avvenuta lo scorso 11 giugno.

Nella legge 96 del 2012, all’articolo 13, «nei comuni con popolazione superiore a 15mila e non superiore a 100mila abitanti (Campobasso rientra in questa fattispecie), le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25mila e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 (uno) per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali».

Calcoli alla mano, per i candidati sindaci Gravina, D’Alessandro, Battista, Liberanome e Iannotti il tetto di spesa da non superare è pari a 68.641 euro (di cui 43.641 quali cittadini aventi diritto al voto alle ultime comunali). Tetto decisamente più basso, invece, per i candidati consiglieri per i quali «non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5mila e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali», ovvero 7.182,05 euro. Infine, i rappresentanti di partiti, liste, movimenti e gruppi di candidati dovranno presentare direttamente, e non più tramite il presidente del Consiglio comunale, il consuntivo (anche se negativo), relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio, avvenuto lo scorso 1° luglio.