Rendiconto, deserto il consiglio comunale: tutti in giro a caccia di voti

Non si è aperta la seduta di Consiglio comunale prevista ieri per mancanza del numero legale. Tutto rimandato alla seconda convocazione prevista per domani alle 8:30. Presenti all’appello del presidente, Michele Durante, soltanto cinque consiglieri: Bucci, Libertucci, D’Anchise, Cretella e Felice, mentre gli altri forse erano in giro a caccia di preferenze. Numero comunque insufficiente per aprire i lavori che, in prima convocazione, è fissato a 17, ovvero la metà più uno dei componenti. Tra i punti all’ordine del giorno vi è la proposta di deliberazione consiliare per approvare il Rendiconto della gestione 2018, il cui termine è scaduto lo scorso 30 aprile e alla quale è allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, inviata ad ogni consigliere lo scorso 6 maggio, ovvero 5 giorni prima della convocazione della seduta, come prescrive il Regolamento di contabilità. Il documento deve essere necessariamente approvato nella seduta di domani che necessita di almeno un terzo dei componenti per aprire i lavori, ovvero di 11 consiglieri escluso il sindaco, pena il commissariamento del Comune e lo scioglimento dell’assise da parte del Prefetto. adimo