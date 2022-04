Rende un incubo la vita della moglie: assolto per maltrattamenti, condannato per lesioni

Alla sbarra davanti al giudice monocratico del tribunale di Isernia, accusato di aver reso un incubo la vita della moglie per ben quattro anni, dal 2011 al 2015. Se l’è cavata con un’assoluzione per le accuse di maltrattamenti, ma è stato condannato a un anno e sei mesi (pena sospesa) per lesioni.

L’imputato era difeso dall’avvocato Danilo Leva e la Procura gli contestava diversi reati (lesioni, percosse, ingiurie e minacce) per svariati episodi, tra cui uno (risalente al 2014) per il quale era accusato di lesioni gravi. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 3 anni ed 8 mesi.

Il giudice monocratico ha assolto l’imputato dall’accusa di maltrattamenti. Lo ha invece condannato per un unico episodio – l’ultimo in ordine di tempo – di lesioni. Decisiva la testimonianza dei tre figli della coppia, separata da tempo. La parte civile era rappresentata dall’avvocato Tarantino.