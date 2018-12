Relitto stradale in contrada “Sorienza”: cessione alla Comunità Montana del Fortore

MARIA SAVERIA REALE

PIETRACATELLA

Nella seduta del consiglio comunale, tenutasi nello scorso mese di novembre, l’amministrazione comunale ha approvato la proposta della cessione, da parte del Comune di Pietracatella, alla Comunità Montana del Fortore Molisano della restante parte del relitto di strada comunale, in contrada Sorienza, sulla quale è stato realizzato un immobile adibito a Centro esposizione e vendita di prodotti agro-alimentari ed artigianali, per una superficie di mq 680,00 e censito nel catasto terreni del Comune di Pietracatella.

La proposta è passata con sette voti favorevoli e due contrari (Di Vita Giovanni e Mastrogiorgio Gianpiero), consentendo all’Ente di fissare come corrispettivo per la cessione la somma di 5.263,20 euro. La cessione è stata richiesta dalla Comunità Montana , al fine di provvedere all’accatastamento dello stabile in questione. Nel 2003, il consiglio comunale aveva disposto la sdemanializzazione del relitto, cedendo alla Regione Molise la parte di strada comunale, compresa nel relitto stesso, sulla quale sono stati realizzati rustici modulari per un’estensione di mq. 670.

In riscontro alla proposta illustrata dal sindaco, Luciano Pasquale, il consigliere di minoranza Giovanni Di Vita, nell’esprimere disapprovazione, ha sottolineato la necessità di mettere ordine nella zona industriale, manifestando dubbi sulla possibilità di procedere a tale acquisto da parte del commissario liquidatore della Comunità Montana per conto dell’Ente. Secondo il parere del segretario comunale la risposta va data alla luce del decreto di nomina del commissario liquidatore, che stabilisce quali siano i poteri conferiti allo stesso. msr