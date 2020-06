Relazioni, famiglia, scuola, diritto in una società in profonda crisi

<Alesia e i suoi compagni di viaggio> propongono un’analisi della dott.ssa Renata Sardi e dell’avv. Anna Corallo, rispettivamente responsabile del progetto scientifico e presidente <Alesia 2007> Onlus, sul nuovo stile di vita post Covid, evidenziando l’importanza del <dialogo> tra le discipline socio-psico-giuridiche.

La vita di tutti noi è stata turbata, modificata, al limite travolta dalla pandemia del 2020, e la “fatica” di ripartire di dare significato alle azioni, alle relazioni con il nuovo codice comportamentale è grande.

Nell’emergenza abbiamo vissuto una fiducia estrema nei DPCM ed abbiamo delegato a virologi, epidemiologi ed al Governo la guida della nostra vita, addirittura il ritmo e le possibilità di libertà. Chiusi nelle mura domestiche, talvolta claustrofobiche e talvolta contenitive e protettive, ci siamo dedicati ad hobbies, allo smartworking, alla lettura, al dormire o al cucinare; in un presente dilatato che sempre più perdeva le tracce del passato nel presente e che non includeva il futuro nell’odierno. La paura rendeva la mente immobile e capace solo di gestire il presente senza concettualizzarlo, ma come mero fenomeno pragmatico.

Lentamente ci siamo fatti risvegliare, ma il principe azzurro che non è mai esistito, ancor di più non ci portava nel regno, ma nella realtà fatta di incertezze. E quanto possiamo sopportare e supportare queste incertezze, se non vengono contenute da una struttura istituzionale-giuridica che tuteli i diritti di donne e uomini divenuti di nuovo soggetti di diritto? Tutte /i noi donne ed uomini ci siamo risvegliati depauperati delle nostre competenze professionali e relazionali, perché in questo momento difficilmente spendibili ed utilizzabili.

La casa ci ha trattenuto, mentre una primavera impetuosa ventosa e piena di colore urlava dietro i vetri ed i bambini, gli adolescenti guardavano da dietro i vetri per percepire l’odore che nella comunicazione on line era assente; e noi adulti avevamo l’obbligo, talvolta difficile da mantenere, di dare memoria al loro desiderio e alla loro vita per non farla divenire piatta come uno schermo. Qualcuno è crollato, qualcuno fa fatica a rialzarsi, chi è in piedi deve tendere la mano, ricordandosi che anche la propria è tremante ed è solo così che può sentire l’altro.

Mai come adesso il sostegno, la riflessione psicologica deve dialogare con la legge per trovare e dare significato alla tutela giuridica della persona che si sostantivizza divenendo essere umano, identità autonoma, protetta nel suo bisogno /desiderio di amare e di conoscenza.

La fase di riorganizzazione che stiamo attraversando ci vede tutti fragili, dubbiosi, bisognosi di tutela per riuscire ad avvicinarci con fiducia all’altro e riprendere o inventare schemi di collaborazione di dialogo; la nostra pelle è fredda ed il contenitore corpo ha bisogno di percepire la presenza dell’altro nel rispetto delle regole di distanziamento.

Dialogare con la legge per tutelare la persona a livello psicologico sociale economico è di vitale importanza; propongo, quindi all’amica collega e soprattutto Donna del giuridico, alcuni punti di attenzione, di riflessione e di collaborazione con la giustizia per tutelare pari opportunità e far si che differenze di censo, di cultura e di appartenenza sociale.

Si, in effetti abbiamo assistito ad una compressione dei diritti riconosciuti e garantiti dalla legislazione interna ed internazionale, pertanto appannaggio di nascita per ognuno di noi.

E ad un conflitto di discipline poste da norme di diverso rango, rimasto oggetto di attenzione da parte dei giuristi, piuttosto che assurgere al livello del confronto, foriero di soluzioni concordate.

Per sopportare e supportare invece le tante incertezze determinatesi, abbiamo bisogno di sperimentare la presenza di istituzioni e garanzie di legge, pensati per uomini e donne tornati ad essere “soggetti di diritto.

E la tutela giuridica in tale frangente può essere efficacemente appuntata sulla valorizzazione delle pari opportunità nell’accesso a servizi, benefici e beni; penalizzate invece, e vieppiu’ negli ultimi mesi. da differenze di censo, cultura ed appartenenza sociale ed etnica.

Così ad esempio in materia di assistenza sanitaria dovrebbero essere adottate strategie di assistenza collaborativa e di prevenzione in tutti i settori, sfruttando i progressi tecnologici.

Ed anche favorire e costruire capacità di telesanità.

Concordo sulla necessità di creare nelle scuole ed in altri contesti, anche virtuali, ambienti e relazioni che aiutino i bambini a sviluppare e sostenere abilità di autoregolazione, relazionali, capacità di problem solving e di attività positive.

In armonia ed in ossequio ai diritti costituzionali di uguaglianza nella diversità, di diritto per tutti di accedere allo studio ed all’istruzione, di diritto allo sviluppo delle capacità e talenti di ognuno.

Così come ritengo ssenziale promuovere le competenze genitoriali, e relazioni tra pari positive; con adulti premurosi ed ambienti di comunità positivi.

Amo spesso ripetere che i genitori e gli adulti in genere hanno il dovere, ma soprattutto Il diritto di essere in/formati, per una congrua declinazione e spendita di competenze, da acquisire in progress ed in acoordo con i tempi, non già loro appannaggio naturale e per tradizione.

Così che possano essere ad esempio eliminate esperienze di razzismo. Nonché di violenza intrafamiliare in tutte le sue forme, che ha avuto una recrudescenza durante il lockdown.

Ed anche di violenza extrafamiliare.

Vero è infatti che le tutele di legge, pur numerose ed articolate, risultano spesso incongrue se non accompagnate da una educazione al rispetto e da una crescita culturale.

Cosa ci aspetta quindi in questo periodo di riorganizzazione post trauma collettivo, che ho prima cercato di descrivere.

Abbiamo al momento attuale una dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo di circa il 20-25% con differenze nella distribuzione tra Nord e Sud tra migranti, già colpiti dal trauma dell’ immigrazione , differenze sociali importantissime e miti intrafamiliari. (vedi relazione dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile Pediatria Psicologia del Gaslini di Genova che indica presenza del disagio post lock down del 65%,ovvero 2 minori su 3)

Queste/i ragazze/i avranno difficoltà emozionali, psicologiche e per poter usufruire dei loro “naturali” diritti “dovranno essere maggiormente tutelate/i :

l’ascolto deve essere la chiave di volta per permettere l’elaborazione ad attivare la propria resilienza, la resilienza familiare, di gruppo, di comunità.

Le varie discipline socio-psico-giuridico devono dialogare, utilizzando tutti gli strumenti atti all’evoluzione delle bambine/i colpite/i da questo tzunami, insegnare loro a “nuotare” attraverso l’ascolto, acquisire competenze relazionali con il teatro, riconoscersi con la lettura di testi collettivamente, attraverso il social dreaming, narrare il proprio vissuto onirico e dare ai sogni una lettura collettiva che aiuta ad elaborare insieme ed a trovare significati condivisi.

Noi cerchiamo di collaborare con gli adulti che, posizionandosi in modo parallelo ai giovani e con Regole, favoriscono il loro percorso di crescita ed in questo momento aiutano ad uscire dalla chiusura per avventurarsi di nuovo nella vita sociale con FIDUCIA. La nostra attenzione va ancor più verso coloro che hanno vissuto situazioni penalmente perseguite e hanno vissuto la vergogna della propria vicenda drammatica in solitudine, fuori e dentro gli istituti penitenziari e/o rieducativi. Dobbiamo attivare la nostra RESILIENZA, capacità di resistere agli urti con dolcezza e con dolcezza attivare la RESILIENZA dei piccoli, degli adolescenti degli adulti che sono stati vittime di trascuratezza, di abuso o/e che hanno vissuto con le loro menti ancora inesperte la disperazione, la paura del domani dei loro genitori e che aiuteremo a far ritrovare la speranza.

A conclussioneco la storia di un giovane musicista che attualmente riesce a vivere con la sua arte che è figlio di un mafioso della Sacra Corona Unita che aveva assistito alla violenza del padre sulla madre, che ha incontrato sulla sua strada un sacerdote che ha sostenuto il suo naturale amore per la musica, permettendogli di separarsi da una storia drammatica e credere nella vita. Da un lato la giustizia lo ha sostenuto inserendolo in programmi speciali protetti e dall’altro gli adulti attraverso le comunità a questo scopo operative, Chiesa, scuola, servizi socio psicologici territoriali gli hanno permesso di elaborare, trasformare la sua paura di vivere in forza di vivere accompagnato dalla sua arte, dalla musica che è VITA.



dott.ssa Renata Sardi

avv. Anna Corallo