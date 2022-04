Relazione Antimafia, i tentacoli dei clan pugliesi sul Molise

La regione è un territorio di conquista in cui commettere atti predatori, controllare lo spaccio di droga ed i rifornimenti, nonché occasione per nascondersi

Le mire fuori regione delle consorterie criminali pugliesi si rivolgono “prevalentemente al traffico di stupefacenti e al cosiddetto ‘pendolarismo criminale’ finalizzato alla commissione di reati predatori. Segnali di queste presenze sono stati colti in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise.

Non mancano contatti con territori esteri, in particolare l’Albania per l’approvvigionamento di carichi di stupefacenti via mare, anche con Spagna, Germania, Romania, Repubblica Ceca e Olanda”.

E’ quanto scritto nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, relativa al 1° semestre 2021, in cui si sottolinea come la pericolosità delle compagini mafiose pugliesi è dimostrata dalla “loro accertata capacità di creare cointeressenze economiche con sodalizi di diversa matrice criminale soprattutto nell’ambito degli illeciti relativi al traffico di sostanze stupefacenti”.

Nel report viene evidenziato come la criminalità organizzata, soprattutto quella della vicina Puglia, sempre più spesso allunga i tentacoli nel vicino Molise, visto come un territorio di conquista in cui commettere atti predatori, controllare lo spaccio di droga ed i rifornimenti, nonché occasione per nascondersi da occhi indiscreti.

Oltre al traffico di droga, continua a permanere «l’interesse dei sodalizi pugliesi nel mercato del gaming e del gioco d’azzardo», sottolinea la Dia.