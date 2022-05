Relatività ristretta o speciale, Alesia e i suoi compagni di viaggio ospitano Maria Pia Strocchi

Un piccolo passo indietro, alla misura di una lunghezza. Dobbiamo pensare, sulla base del risultato della misura del pesce nei due diversi riferimenti, che la contrazione delle lunghezze riscontrate nella misura della lunghezza di oggetti in moto in un certo riferimento così come vedremo avvenire per la dilatazione del tempo, siano da interpretare come il risultato delle misure effettuate da un osservatore, e quindi come un apparente avvicinamento delle particelle che compongono il corpo.

Si deduce da ciò, che dovremo fare una qualche discussione a proposito della conoscenza “oggettiva” che ci fornisce la scienza. Mi rendo conto che tutto ciò è piuttosto scioccante, ma a ben pensarci non lo è più dell’attribuire ad una mucca, che si riposa su di un prato, una velocità di 80 km/ora in senso contrario a quello del nostro treno, che viaggia alla velocità di 80 km/ora (esempio di Eddington tratto dal libro citato nell’articolo precedente).

Tanti risultati di misure che ci si affretta ad attribuire al mondo esterno sono invece descrizioni oggettive el mondo esterno (nel senso che mi propongo di spiegare in apposito articolo) e come tali risentono della presenza determinante dell’osservatore.

Un altro risultato cui si perviene applicando gli assiomi della Relatività ristretta e le trasformazioni di Lorentz è quello che per brevità viene chiamato “la dilatazione del tempo”. Noto che rispetto a un intervallo di tempo proprio, cioè quello che intercorre fra due eventi che avvengano in un sistema inerziale in un punto dello spazio, e che siano misurati da un orologio in quiete rispetto al riferimento scelto, si trova che l’intervallo di tempo che misureremmo fra i due eventi, se misurati con un orologio in un riferimento anch’esso inerziale in moto però con velocità v rispetto al primo riferimento, è maggiore dell’intervallo di tempo proprio che separa i due eventi. Se i due eventi avvengono in uno stesso punto e in istanti quasi contemporanei in un sistema inerziale, in un altro sistema inerziale in moto con velocità v rispetto al primo, i due eventi non solo saranno distanziati temporalmente tanto più quanto la velocità del secondo sistema è grande rispetto a quella del primo, ma avverranno anche in punti distanziati in maniera sensibile. Si perde quindi non solo la simultaneità, ma anche la contiguità spaziale.

Sulla base anche di quanto detto nel precedente articolo dobbiamo accettare che non esistono più i concetti di lunghezza assoluta e di tempo assoluto. Ai concetti della Relatività ristretta ci dobbiamo abituare, ma essendo questi nuovi concetti di lunghezza, tempo e vedremo poi di massa ed energia evidenziabili a velocità di poco inferiore alla velocità della luce, che nel vuoto è di circa 300.000 km /sec, possiamo concludere che per la nostra vita quotidiana i concetti di lunghezza e di tempo e di simultaneità, di massa e di energia della Relatività ristretta non possono crearci problemi

Da quanto detto sopra emerge però la necessità di verificare la teoria nel campo per il quale è stata creata cioè nel campo di particelle molto veloci in modo tale che gli effetti relativistici sulle misure di tempo e di lunghezza possano essere evidenziabili. Una di queste verifiche è costituita dal rilevamento alle nostre quote della presenza di mesoni μ, detti anche muoni. In natura si riscontra la generazione di mesoni μ (è stato loro attribuito il nome di “mesoni” perché la loro massa propria è intermedia fra quella dell’elettrone e quella del protone) per decadimento spontaneo da particelle che arrivano sugli strati alti della nostra atmosfera con i raggi cosmici, per intenderci a diverse migliaia di metri di altezza rispetto al suolo della Terra. Essi hanno una breve vita propria di 2,2 10-6 sec. Anche se viaggiassero alla velocità della luce il loro decadimento spontaneo in un elettrone e due neutrini avverrebbe dopo aver percorso mediamente 3.108 metri/sec x 2,2.10-6 sec = 660 metri, cioè .ben prima che essi potessero aver raggiunto le nostre quote. E invece anche a livello del mare troviamo che un certo numero di questi mesoni arriva prima di decadere. A questo punto si presentano due possibilità: la prima porterebbe ad ipotizzare una velocità di volo del mesone superiore alla velocità della luce nel vuoto, ma questa evenienza non è mai stata riscontrata, essendo la velocità della luce nel vuoto un massimo delle velocità raggiungibili. L’altra ipotesi, l’ultima che rimane, è che quello che per un mesone in quiete è un tempo di vita proprio di 2,2 .10-6 secondi, conduca per lo stesso mesone ad una vita media più elevata se venga misurata in un riferimento nel quale il mesone si muove verso il suolo terrestre con la velocità v vicina alla velocità della luce nel vuoto misurata in un riferimento ancorato alla Terra.

La vita media del mesone in quest’ultimo riferimento è : ∆t = γ ∆to= (1 – v2/c2)-1/2∆to = 20 μ sec. Allora la distanza percorsa dal mesone in quei 20 μ sec di tempo di vita propria, nel riferimento solidale con la Terra è di 20.10-6. 2,985 .108 = 5970 metri cioè di circa 6000 metri. Un numero consistente di mesoni può dunque arrivare alle nostre quote sul mare. E così è infatti.

Questa è considerata una delle prove della bontà (sempre comunque provvisoria come per tutte le teorie) della teoria della Relatività ristretta.

La teoria della Relatività ristretta o speciale non deve essere intesa come una correzione da poco della teoria newtoniana. Il cambiamento dei concetti di spazio e di tempo costituiscono una vera rivoluzione nel modo di pensare e di descrivere la natura, anche se molte assunzioni fatte nella meccanica newtoniana si mantengono valide. Ad esempio lo spazio è ancora considerato euclideo cioè tutte le direzioni nello spazio e tutte le sue regioni sono equivalenti; in un riferimento inerziale se un corpo non è soggetto a forze si muoverà di moto rettilineo uniforme. Non mi addentro ora sulle disquisizioni, del resto interessantissime, se dal Principio della costanza della velocità della luce nei sistemi inerziali si possa dedurre il Principio di Relatività ristretta o viceversa, perchè queste discussioni pur rilevanti mi porterebbero molto lontano e non riguardano il discorso che voglio fare.

Una sola nota: per velocità di un corpo molto inferiore a c il termine v2 / c2 diviene trascurabile nei confronti dell’unità. Allora il termine γ diviene prossimo ad 1. Le Trasformazioni di Lorentz divengono le Trasformazioni di Galileo delle quali ho parlato in altro capitolo. E’ per questo che in questo caso la meccanica di Newton può essere usata senza preoccupazioni.

Per mantenere valide le trasformazioni di Lorentz che avrebbero dovuto rendere invarianti sia le leggi della meccanica che quelle dell’elettromagnetismo, Einstein dovette modificare alcune leggi e alcuni concetti della meccanica newtoniana.

Non si può abbandonare questo argomento, che tocca le basi della nostra conoscenza del mondo che ci circonda, senza accennare a quali siano le principali modifiche che la Relatività ristretta ci obbliga ad apportare alla meccanica newtoniana, onde conservare anche per questa l’invarianza delle sue leggi per trasformazioni di Lorentz, nel passare da un sistema inerziale ad un altro esso pure inerziale.

Fra queste modifiche emerge per importanza il concetto di massa. La misura della massa di un corpo in un riferimento solidale con esso, quindi in un riferimento nel quale la massa è in quiete, ci fornirà quella che viene chiamata “massa propria” del corpo. Questo valore è molto importante nella fisica delle particelle e dei componenti subatomici con i quali i fisici hanno a che fare. E’ infatti la massa propria o a riposo della particella quella che risulta la stessa in ogni rifermento inerziale nel quale essa sia in quiete. E ciò la caratterizza.

La seconda legge di Newton ci dice che m = f /a. Se f è costante anche a non può essere costante secondo la Relatività ristretta perché un’ accelerazione costante porterebbe nel tempo all’infinito la velocità della massa m, cosa proibita dalla Relatività ristretta. Ma se all’aumentare della velocità della particella l’accelerazione non potrà aumentare indefinitamente, sarà la massa che quindi dovrà aumentare. Dovrà essere, come trovato da Einstein,

m = γ m0 cioè: m = (1 – v2/c2)-1/2 m0 Fig 1

All’aumentare della velocità della massa m il denominatore (1 – v2/c2)-1/2 diviene sempre più piccolo ed essendo a denominatore (l’esponente è negativo e ciò per convenzione implica che si situa a denominatore) moltiplica la massa a riposo m0 per un numero sempre più grande. La massa di un corpo all’aumentare della sua velocità aumenta quindi sempre di più fino a che per una velocità uguale alla velocità della luce nel vuoto la massa diviene infinita. Questo sarà un limite massimo per la velocità di un corpo, oltre la quale non sarà più possibile applicare al corpo una forza sufficiente ad aumentare ancora la velocità. Velocità superiori alla velocità della luce nel vuoto non saranno perciò possibili. La velocità della luce nel vuoto è un limite massimo posto dalla teoria alle velocità ottenibili.

Partendo dalla formula che fornisce la massa inerziale relativistica, con opportuni calcoli matematici Einstein arrivò alla formula che fornisce l’energia totale associata ad una massa m. Questa energia è composta da un’energia a riposo della massa m, cui va aggiunta l’energia cinetica della massa m. Si ha quindi

E = Eriposo+ E cinetica e per un corpo fermo in un riferimento inerziale E = mo c2

Una massa mo a riposo nel riferimento possiede un’energia enorme. Basti moltiplicare la massa di 1 kgm per il quadrato della velocità della luce nel vuoto cioè per (3 .108 metri/sec)2 . Si ottiene per l’energia contenuta nella massa mo a riposo: 9.1016 Joule. Questa energia può essere utilizzata per scopi pacifici o, purtroppo, per scopi enormemente distruttivi.

I due Principi di conservazione della massa e dell’energia della meccanica newtoniana confluiscono, con l’equiparazione della massa ad una energia in essa latente, nell’ unico Principio di conservazione della massa-energia della Relatività ristretta con ciò mostrando il grande valore teorico della Relatività ristretta per la comprensione della natura.

Maria Pia Strocchi