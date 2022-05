Relatività ristretta o speciale (1)

Continua il cammino affascinante della “Fisica” e “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano nuovamente il prezioso e appassionato contributo della Prof.ssa Maria Pia Strocchi, che ringraziano di cuore

Come si è visto in precedenti articoli, Maxwell ha operato non solo una sistemazione in un unico corpo di equazioni di quanto era noto a proposito dei campi elettrico e magnetico e delle loro interazioni, con l’introduzione del campo elettromagnetico, ma apportando a quelle equazioni una novità foriera di grandi risultati . Mi riferisco a quella da lui stesso chiamata “corrente di spostamento” la cui giustificazione è stata esaminata in precedente articolo quando ho trattata la quarta equazione di Maxwell. Questo inserimento ha permesso di mettere in evidenza le onde elettromagnetiche dando avvio, per merito di Hertz (Heinrich Rudolf Hertz (Amburgo, 22 febbraio 1857 – Bonn, 1º gennaio 1894) alla trasmissione di segnali nello spazio. La riconoscenza del mondo scientifico nei confronti di Hertz si espresse con l’assegnare all’unità di frequenza il nome di hertz. Da aggiungere che con le equazioni di Maxwell, dalle quali il concetto di campo emerge prepotentemente, Maxwell ha permesso alla fisica di uscire dalle ambiguità legate all’introduzione operativa del concetto di campo dando a questo una visibilità ed una capacità di descrizione dei fenomeni che dalla seconda metà del XIX secolo non abbandonerà più la descrizione del mondo nel quale viviamo, dando addirittura al campo una veste di realtà .

Dobbiamo vedere ora se le equazioni che descrivono i campi elettrico e magnetico sono invarianti per trasformazioni di Galileo, cioè soddisfano al Principio di Relatività galileiana: in altre parole dobbiamo vedere se passando da un riferimento inerziale nel quale valgono le equazioni di Maxwell ad un altro riferimento inerziale, le equazioni hanno la stessa forma come avveniva per le leggi della meccanica newtoniana. Purtroppo ciò non si verifica, credetemi sulla parola. Le equazioni di Maxwell non sono invarianti per trasformazioni di Galileo. Il verificarsi di ciò sarebbe stato di grande importanza concettuale perché si sarebbe potuta applicare anche ai fenomeni elettromagnetici quella semplificazione che poneva, per i fenomeni meccanici, tutti i riferimenti inerziali sullo stesso piano per quanto concerne le leggi che li descrivono. E tutto ciò mantenendo invariati i concetti basilari della meccanica newtoniana come lo spazio e il tempo assoluti. Nel caso che sto trattando ora, la non invarianza delle equazioni di Maxwell per trasformazioni di Galileo ha spronato i fisici della fine del XIX secolo a cercare quali trasformazioni avrebbero consentito che anche le leggi dell’elettromagnetismo potessero essere invarianti nel passaggio da un sistema inerziale ad un altro.

Fu merito di Lorentz (Hendrik Antoon Lorentz (Arnhem, 18luglio 1853–Haarlem, 4febbraio 1928) l’aver trovato queste trasformazioni, che riporto in Fig.1. Le trasformazioni di Lorentz toglievano allo spazio ed al tempo la caratteristica di assolutezza loro assegnata dalla meccanica newtoniana, e inoltre mostravano che si doveva parlare di una loro commistione, cioè non più di spazio e di tempo bensì di uno spazio-tempo. Lo spazio e il tempo non erano più concetti fra loro indipendenti come lo erano stati nella meccanica newtoniana. Vale però la pena ricordare quanto dicevo sopra, cioè che la ricerca delle trasformazioni di coordinate spaziotemporali tali da rendere invarianti le equazioni di Maxwell dell’elettromagnetismonel passaggio da un riferimento inerziale ad altro esso pure inerziale, sembra consistere in una adesione razionale ad una visione metafisica considerata un presupposto della ricerca delle leggi della fisica. Scrive infatti Albert Einstein nella sua pubblicazione del 1905 “ Sull’elettrodinamica dei corpi in moto”, che leggo nel volume “50 anni di Relatività” nella traduzione di P. Straneo “….come pure i falliti tentativi di constatare un moto della terra relativamente al mezzo luminoso conducono alla presunzione che al concetto della quiete assoluta, non solo nella meccanica, ma anche nell’elettrodinamica, non corrispondano alcune delle proprietà di ciò che si manifesta, ma che piuttosto, per tutti i sistemi di coordinate per i quali valgono le equazioni della meccanica, debbano anche valere le stesse leggi elettrodinamiche ed ottiche, come appunto è stato dimostrato per le grandezze del primo ordine. Noi vogliamo elevare questa presunzione (il contenuto della quale verrà detto “Principio della Relatività”) a presupposto fondamentale e inoltre introdurre il presupposto, solo apparentemente incompatibile col precedente, che la luce nello spazio vuoto si propaghi sempre con una velocità determinata V indipendente dalla velocità del corpo emittente. Questi due presupposti bastano per giungere a un’elettrodinamica dei corpi in movimento semplice e libera da contraddizioni ponendo alla sua base la teoria di Maxwell per i corpi in quiete”.

Le trasformazioni di Lorentz rendevano invarianti le equazioni di Maxwell dell’elettromagnetismo ma nello stesso tempo rendevano indispensabile, se applicate alle leggi della meccanica newtoniana, una rivisitazione di quest’ultima con lo stesso scopo di rendere anche le leggi di questa invarianti per trasformazioni di Lorentz nel passaggio fra sistemi inerziali.

Come si vede bene nelle frasi di Einstein sopra riportate egli mette in evidenza che la sua nuova teoria, la Relatività ristretta, che deve il suo appellativo “ristretta” al fatto che la sua validità è limitata ai sistemi inerziali, nasce da un presupposto, cioè da qualcosa che deriva certamente da una convinzione alla quale Einstein è giunto dalla considerazione di risultati sperimentali ai quali quel presupposto è legato indissolubilmente, quali la costanza della velocità della luce e la sua indipendenza dal moto della sorgente, presupposto però che costituisce una scelta di tipo assiomatico sulla quale si articola tutta la sua nuova teoria. E’ proprio nel considerare quel presupposto come fondamento dei due assiomi base della nuova meccanica relativistica, che l’intervento del processo d’induzione, e quindi l’ingresso della metafisica nella scienza, risulta palese. Anche qui si rivela chiaramente la caratteristica assiomatica della costruzione delle teorie della fisica e quindi anche della Relatività ristretta. Non vorrei essere fraintesa: la formulazione assiomatica delle leggi della fisica che nella Relatività ristretta si tocca con mano, non esime successivamente dal confronto continuo della teoria con la realtà fenomenica.

Se è vero che Lorentz arrivò per primo a stabilire le trasformazioni delle coordinate che portano il suo nome, è anche vero che fu Einstein a dare di queste trasformazioni un’interpretazione fisica. La Relatività ristretta detta “speciale” nei paesi anglosassoni, ci chiarisce anche che le due teorie, quella newtoniana e quella di Einstein non sono in contrasto l’una con l’altra, ma che per velocità dei corpi di diversi ordini di grandezza inferiore alla velocità della luce la Relatività ristretta conduce agli stessi risultati della teoria newtoniana nel senso che a quelle basse velocità la teoria newtoniana è sufficientemente precisa e può essere utilizzata senza problemi (vedi Fig. 2)

Alla formulazione della nuova teoria Einstein giunse sulla base dei risultati sperimentali che si moltiplicarono per vedere se, come per il suono, la luce si propagasse con velocità diverse in venti d’etere in differenti direzioni cioè per posizionamenti delle apparecchiature che avessero comportato un differente vento di trascinamento dell’etere da parte della Terra. Tutti questi tentativi furono coronati da insuccessi come quello fondamentale di Michelson e Morley. Con questo esperimento si dimostrava che la velocità della luce non risentiva della presenza di quel fantomatico vento d’etere. La luce si propagava in tutte le direzioni con la stessa velocità, indipendentemente dall’eventuale e misterioso vento d’etere, misterioso perché non rilevabile sperimentalmente e dal moto della sorgente di luce rispetto a quel fantomatico etere. Questi risultati condussero a pensare che l’etere, non evidenziandosi in alcuna maniera sperimentale, poteva essere cancellato da ogni sua postulata esistenza. Dell’etere quindi non si parlò più e si attribuì alla luce una velocità, misurata, di circa 3 x 108 m/sec nel vuoto, in ogni possibile direzione e con ogni possibile velocità della sorgente di luce..

Devo ora riportare i due assiomi fondanti della Relatività ristretta di Einstein. Essi sono:

Principio di relatività: le leggi della fisica sono le stesse in differenti sistemi inerziali. Questo Principio deve valere sia per la meccanica che per l’elettromagnetismo. Certe grandezze se misurate in uno o in altro riferimento inerziale possono fornire valori diversi, ma le leggi cui sottostanno i fenomeni osservati sono le stesse. Si ricordi l’esempio della partita a tennis giocata sul ponte di una nave in moto rettilineo uniforme rispetto ad un riferimento solidale con la banchina del porto. Certamente la velocità della palla se misurata da un osservatore solidale con la nave è diversa da quella che misurerebbe un osservatore solidale con la banchina del porto, ma la legge che regola il moto della palla è la stessa nei due riferimenti, cioè la F = m a. Si ricordi infatti che la legge di Newton contiene non le velocità ma le accelerazioni, e queste sono le stesse nei due riferimenti menzionati. Un filmato ripreso da un viaggiatore fermo sulla nave e proiettato in una sala del porto non permetterebbe di capire dove è stata giocata la partita, se sulla nave o su di un campo da tennis sulla terraferma.

Principio della costanza della velocità della luce: la velocità della luce ha lo stesso valore numerico in ogni sistema inerziale. La velocità della luce, lo dice il Principio sopra riportato, deve essere la stessa in ogni riferimento inerziale, ma allora la velocità della luce deve essere indipendente dalla velocità della sorgente di luce relativa all’osservatore e deve essere indipendente dalla direzione nella quale si propaga, deve essere la stessa in tutte le regioni dello spazio vuoto. Lo spazio della Relatività ristretta è ancora uno spazio euclideo.

Maria Pia Strocchi