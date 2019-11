Regolare il traffico cittadino, a San Pietro si cambia volto: in arrivo una rotonda

La discussione in commissione consiliare su proposta del M5S

Questa mattina, in IV commissione Opere e Lavori Pubblici, si è discusso della realizzazione di una nuova rotonda a Termoli, tra Via Volturno, Via Biferno e Via Tevere. Si tratta di una proposta attesa per rimettere mano alla circolazione cittadina in una zona abbastanza traffica anche per la vicinanza alle scuole che porta la firme consiglieri comunali Decaro e Bovio per fini di sicurezza. Inoltre, grazie al consigliere pentastellato Antonio Bovio l’amministrazione comunale provvederà al ripristino dell’illuminazione nel parchetto di via Inghilterra dove il movimento 5 stelle aveva piantumato, nello scorso fine settimana, nuovi alberi. Una scelta doverosa per cercare di ridare decoro ad una zona che purtroppo spesso viene lasciata all’abbandono.