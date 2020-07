Registro tumori, i pentastellati di Termoli presentano una mozione

“L’istituzione del registro tumori -si legge in una nota stampa del Movimento 5 Stelle Termoli- è un cavallo di battaglia storico del MoVimento 5 Stelle, battaglia conclusasi, a livello nazionale, con l’entrata in vigore della legge 22 marzo 2019, n. 29, intitolata: “Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione”.

Tra i molteplici obiettivi della legge, vi sono: la prevenzione, la messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, lo studio dei fattori di rischio, la promozione della ricerca scientifica.

Anche a livello locale, i nostri portavoce in Consiglio Regionale, sono riusciti a far approvare una mozione a loro firma.

In Molise, la legge regionale n.14 del 6 ottobre 2017 ha istituito i registri di patologie di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità, ponendo le basi normative per la redazione di un Regolamento del Registro Tumori.

L’art. 15 della legge regionale n.1 del 24 gennaio 2018 ha stabilito che la Regione deve emanare un regolamento in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali per consentire la piena operatività del Registro tumori.

Con delibera di Giunta Regionale del Molise, sono stati approvati la proposta di Regolamento ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 6 ottobre 2017, n.14 “Istituzione dei Registri di patologie di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità” e il relativo Disciplinare tecnico previa acquisizione, in data 18 aprile 2018, del parere di conformità dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Nonostante tutto l’iter procedurale analizzato, ad oggi, il Registro Tumori in Molise, non è ancora stato adottato. Per questo abbiamo depositato una mozione con la quale, in qualità di consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, impegnamo il Sindaco del Comune di Termoli e la Giunta Comunale a sollecitare il Presidente della Giunta Regionale, Donato Toma, affinchè ponga in essere, senza ritardo, tutte le azioni necessarie ad adottare il registro tumori in Molise, nel precipuo interesse collettivo e in ossequio alla normativa vigente”.