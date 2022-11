Regione-Unimol, firmato il protocollo d’intesa per le attività didattiche, scientifiche e assistenziali

Il commissario ad acta per la sanità regionale, Donato Toma, e il Rettore, Luca Brunese, hanno siglato l’accordo per l’ampliamento delle specializzazioni con posti letto per l’Università: “L’obiettivo è avere a regime, nell’arco di 5-6 anni, 200 medici che faranno il percorso di specializzazione nelle nostre strutture sanitarie”

“La novità più importante è l’ampliamento delle specializzazioni, degli ambiti di formazione e ricerca e di assistenza in cui l’Università potrà intervenire in seno alla nostra Asrem. Le attivazioni saranno scaglionate in base alle disponibilità finanziarie che avremo, ma c’è la voglia di fare di più e meglio facendo finalmente sbocciare la sanità molisana che tanto ci sta a cuore”. È il commento del commissario ad acta della sanità regionale, Donato Toma, a margine della firma o, meglio, del rinnovo (fino al 2025 tramite l’Asrem) del “Protocollo d’intesa tra Regione Molise e Università degli Studi del Molise per la disciplina dell’integrazione tra le attività didattiche, scientifiche e assistenziali” con il Rettore dell’ateneo, Luca Brunese, nella sala del Parlamentino della giunta regionale in via Genova a Campobasso.

“Saranno previste più iniziative, dalla formazione all’impiego di medici universitari – ha spiegato Toma – sulla base del Decreto commissariale numero 33 attraverso l’integrazione delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali dopo la preventiva valutazione avvenuta da parte dei ministeri della Salute e dell’Economia. Saranno previsti posti letto per l’Università attraverso le facoltà di Medicina e Scienze della Salute e potrà essere chiesta la disponibilità ai privati accreditati su alcune discipline in caso di necessità”.

Il rettore Brunese, dal canto suo, “i contratti per i medici in formazione specialistica sono pagati dal ministero dell’Università. A noi tocca istituire le scuole, mettere in condizione i ragazzi di fare il percorso nella nostra rete ospedaliera e poi ottenere dal ministero la copertura di alcune borse delle scuole che noi richiediamo. Quest’anno ne sono arrivati 20. Se fossero 20 all’anno per quattro anni sarebbero 80. Il nostro obiettivo è 50 per 200 medici a regime. Credo che, nell’arco di 5-6 anni, avremo 200 medici pagati dal ministero che faranno il percorso di specializzazione all’interno delle nostre strutture sanitarie”.