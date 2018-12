Regione, una sede a Bruxelles ma non in Molise: spese pazze per gli affitti

REDAZIONE CAMPOBASSO

Il tema l’abbiamo sviscerato, con dovizia di particolari, qualche giorno fa: ci riferiamo agli immobili della Regione Molise.

Oggi (e ci saranno altre occasioni per farlo) torniamo sull’argomento; questa volta prenderemo in esame un solo edificio, bellissimo, seppur “cattedrale nel deserto”: il palazzo, in stile gotico, a Bruxelles.

Oltre 500 metri quadri, rigorosamente sottoposti a restyling (rimetterlo a posto è costato circa 200mila euro – mobili compresi). L’edificio di pregio si trova nella centralissima Rue de Toulose 47, a un centinaio di metri dalla stazione della metropolitana.

La Regione Molise l’ha acquistato nel 2005, pagandolo 1,6 milioni di euro (ristrutturazione esclusa). La sede “europea” costituisce un lusso che ad oggi il Molise non può più permettersi.

I costi non giustificherebbero la presenza di almeno 10 dipendenti: ma pare che ai tempi di massima affluenza i dipendenti in forza a Bruxelles siano stati, udite udite, appena 2 (stagisti esclusi).

Una situazione tutta in salsa italiana; il Molise infatti a Bruxelles è in buona compagnia poiché anche molte altre regioni (non tutte) hanno speso cifre esorbitanti per sedi “malinconicamente” vuote.

Labirinti di corridoi disabitati che ormai, più che all’opulenza di un tempo, riportano alla memoria le scene di Shining (per chi non lo conoscesse, è un film del 1980 diretto da Stanley Kubrick).

L’Italia, nella sua personale corsa verso l’Europa avrebbe potuto fare ben altro: avrebbe potuto acquistare un’unica sede per tutte le regioni del Bel Paese.

Si sarebbero risparmiati milioni e milioni di euro (che magari potevano essere investiti in altro modo). Invece quasi ogni regione ha voluto dotarsi una propria sede; e il Molise ha voluto fare la sua parte non tirandosi indietro e spendendo, complessivamente, quasi 2 milioni di euro (costi di gestione esclusi).

Una sede che non ha mai scaldato i cuori dei molisani e dove probabilmente (non temiamo timori di smentita) non è stata presa nessuna decisione “fondamentale” per lo sviluppo della nostra piccola regione in ottica europea (dove, tra l’altro, il Molise continua a dimostrare tutti i suoi limiti).

Il Molise, l’abbiamo già detto di recente e lo ribadiamo, ha bisogno di un cambio di rotta.

E deve dimostrarlo anche “liberandosi” di pesanti fardelli, come un palazzo a Bruxelles che tutto genera tranne che “opportunità”.