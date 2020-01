Regione, tra i capi dipartimento Brasiello prende il posto di Giarrusso

CAMPOBASSO. Sono stati confermati quattro dei cinque capi-dipartimento della Regione Molise dal governatore, Donato Toma. L’unico avvicendamento si registra nel IV (in cui sono compresi i Trasporti e i Lavori Pubblici) con l’avvicendamento tra l’architetto Manuel Brasiello – attuale direttore dell’agenzia per la ricostruzione post sisma 2002 – che prende il posto di Giuseppe Giarrusso (architetto anche lui) per il quale potrebbe profilarsi il ritorno al vertice della Protezione Civile, in cui era già ai tempi del governo Iorio, o altri incarichi direttamente dipendenti dalla presidenza della Regione. Restano al loro posto, invece, Mariolga Mogavero (I dipartimento), Massimo Pillarella (II), Claudio Iocca (III) e Lolita Gallo a capo della direzione generale Salute.