Regione, rinnovati gli incarichi allo staff del governatore Donato Toma

Il Consigliere fornirà anche un supporto al Presidente per l’attività di programmazione strategica relativamente alle azioni promosse dalla Regione Molise, attraverso la propria Finanziaria regionale (Finmolise Spa), al fine dell’individuazione di utili iniziative economiche in ambito regionale per lo sviluppo del lavoro e delle attività produttive, e altresì relativamente alle attività di Molise Dati spa…». Maurizio Tiberio guadagnerà 22.500 euro (sino a giugno 2019 e le eventuali trasferte necessarie al fine dell’espletamento dell’incarico saranno preventivamente autorizzate dal Presidente, e il rimborso spese sarà effettuato nella misura e nei limiti previsti per i dirigenti regionali, previa presentazione di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con allegati i relativi titoli giustificativi, vistato dal Presidente della Regione).

Il terzo decreto, il numero 130, invece riguarda il “Consigliere del Presidente della Regione” in campo “giuridico”, l’avvocato Nunzio Luciano. «L’incarico, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione della relativa Convenzione fino al 30 giugno 2019, avrà ad oggetto l’affiancamento ed il supporto al Presidente della Regione nel campo giuridico per l’attività di analisi, di studio e di approfondimento legislativo, dottrinario e giurisprudenziale nelle problematiche che di volta in volta il Presidente riterrà necessario affrontare. Il costo per l’incarico del predetto professionista è quantificato in 22.500,00 euro omnicomprensive, oltre al rimborso delle spese sostenute per eventuali missioni, per un importo massimo di 2.000,00 euro».

Il quarto e ultimo decreto invece, il 131, è quello riguardante Tiberio Brunetti. Nello specifico «l’incarico, che avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione della relativa Convenzione fino al 30 giugno 2019, avrà ad oggetto l’affiancamento ed il supporto al Presidente della Regione per l’utilizzo e la gestione strategica dei flussi di comunicazione interni ed esterni, ed in particolare per fornire supporto nella corretta diffusione delle informazioni istituzionali nei rapporti con il Parlamento Europeo, il Parlamento, il Governo, i Ministeri e la Conferenza Stato – Regioni, e soprattutto nella gestione del dialogo con il cittadino attraverso la stampa, i mezzi di telecomunicazione ed il web. Il costo per l’incarico del predetto professionista è quantificato in 22.500,00 euro omnicomprensive, oltre al rimborso delle spese sostenute per eventuali missioni, per un importo massimo di 2.000,00 euro».