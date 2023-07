Regione, partito poderoso spoil system: c’è l’avviso per presidente Molise Acque

La mancanza di un Bilancio regionale sta provocando conseguenze a livello amministrativo, facendo cadere le prime teste e partire un poderoso spoil system di funzionari e dirigenti. Infatti la prima giunta ha deliberato ieri pomeriggio la costituzione di un ufficio di segreteria della presidenza che sarà formato da tre funzionarie interne di palazzo Vitale. Insomma personale regionale. Così come i dirigenti esterni, con il contratto in scadenza il prossimo 6 agosto, tutti capidipartimento: Mogavero, Brasiello e Pillarella. Per ora i loro contratti non potranno essere rinnovati, non c’è il Bilancio e non ci sono soldi. Quindi spazio per ora solo a dirigenti interni. Stesso discorso anche per il presidente di Molise Acque, Giuseppe Santone. Il suo contratto era già in proroga e la giunta Roberti ieri gli ha praticamente dato il benservito, predisponendo l’avviso pubblico per la ricerca di un nuovo presidente del più importante ente subregionale, quello che gestisce l’oro blu del Molise, le sue sorgenti. Infatti, se la Regione riuscisse a farsi pagare per intero l’acqua da Puglia e Campania, potrebbe risolvere gran parte dei suoi problemi economici.