Regione, nuova o vecchia Giunta? Dimissioni assessori o ritorno della surroga? Le ipotesi in campo

Il neo presidente Roberti vorrebbe discontinuità con il vecchio esecutivo, ma la partita potrebbe giocarsi a Roma

La proclamazione, che dovrebbe essere contestuale, di presidente e consiglieri, potrebbe avvenire, come già riferito, entro questa settimana. Almeno questa è la speranza, per non dilatare troppi i tempi e andare subito in Aula viste le tante incombenze, la principale delle quali è relativa all’approvazione del Bilancio.

IPOTESI DI GIUNTA

Prima di arrivare a questo ostacolo, però, il neo presidente ne dovrà superare altri altrettanto insidiosi, il primo dei quali è relativo alla composizione della Giunta. Le grandi manovre sono già iniziate e le indiscrezioni che circolano sono molteplici.

Roberti, la prima ipotesi, sarebbe intenzionato a marcare le distanze con il governo Toma e per questo pronto alla discontinuità. Secondo questa corrente di pensiero resterebbero fuori dall’esecutivo Cavaliere e Niro con una Giunta composta da “volti nuovi”: potrebbero esserci Micone (Fratelli d’Italia), Di Lucente (Forza Italia), Passarelli (Il Molise che Vogliamo), Cofelice (Noi Moderati) e un esponente della Lega da scegliere tra Sabusco (unico eletto) o un esterno tra Corallo (primo dei non eletti) e Marone (segretario regionale del Carroccio e uomo di fiducia di Salvini). Potrebbe esserci anche un posto per Michele Iorio, che gode della dell’appoggio del ministro Fitto: in questo caso Fratelli d’Italia occuperebbe due caselle e verrebbe sacrificato Cofelice che potrebbe finire per ricoprire il ruolo di sottosegretario. Alla presidenza del consiglio andrebbe Quintino Pallante (Fratelli d’Italia), mentre Cavaliere dovrebbe accontentarsi della vice presidenza e a Niro potrebbe toccare il sottosegretariato.

Un’altra ipotesi vedrebbe il governatore Roberti affidarsi ai partiti nazionali che sceglierebbero le pedine da inserire in Giunta. Sembra comunque certa la presenza della Lega in virtù di un accordo nazionale preelettorale. Se il prescelto dovesse essere Marone, resterebbe in Giunta solo per qualche mese, visto che secondo i bookmakers sarà il prossimo candidato sindaco di Termoli, elezioni comunali che si terranno in Primavera. Questa operazione rientrerebbe nel cosiddetto “patto del Cosib” che prevede 5 punti, 4 dei quali si sono già realizzati.

DIMISSIONI ASSESSORI O REINTEGRO DELLA SURROGA, IPOTESI INVEROSIMILI

Alla fine non succederà nulla ma per dovere di cronaca riportiamo le indiscrezioni che circolano insistentemente nelle ultime ore. Secondo le quali il centrodestra starebbe pensando all’abrogazione della cosiddetta legge Toma-Greco (modifica della legge elettorale) e alla reintroduzione dell’istituto della surroga. Che prevede, come noto, l’ingresso in Consiglio dei primi dei non eletti nelle liste in cui un consigliere viene nominato assessore. Provvedimento che difficilmente passerebbe in Consiglio regionale. Intanto perché, come stabilito dalla Corte Costituzionale, la modifica della legge elettorale può valere solo dalla legislatura successiva e quindi la modifica sarebbe incostituzionale se applicata alla consiliatura che sta per iniziare. Ma soprattutto perché non crediamo che la Regione Molise possa permettersi un ingente aggravio dei costi, essendo sommersa da debiti e senza un Bilancio approvato.

Secondo un’altra ipotesi il neo presidente Roberti sarebbe pronto a chiedere le dimissioni dal Consiglio degli assessori che nominerà. Pure questa strada ci sembra di difficile percorribilità, anche se c’è un precedente: nel 2001 il presidente in carica Michele Iorio chiese le dimissioni agli assessori eletti in Forza Italia: Vitagliano lo fece, altri si rifiutarono.

Impensabile che la nuova legislatura, che rappresenta per molti osservatori l’ultima chance per il Molise, possa iniziare sotto le insegne delle poltrone. Per questo non crediamo all’eventualità della reintroduzione della surroga o delle dimissioni degli assessori nominati. mdi