Regione, nucleo ispettivo per la fuga di notizie

CAMPOBASSO. Il governatore della Regione Molise, Donato Toma, di fronte alle continue fughe di notizie su delibere ancora non pubblicate, o su atti della giunta non comunicati alla stampa, avrebbe deciso di costituire un nucleo ispettivo interno a Palazzo Vitale per individuarne i responsabili o gli autori. È la prima volta per la Regione Molise, dovrebbe essere una specie di ufficio degli “Affari Interni” destinato a individuare chi fa uscire le notizie e le indiscrezioni che girano sui social e sulle chat. Indiscrezioni che danno molto fastidio a un Toma che sarebbe particolarmente determinato a scoprire la “spia”. Se di spia si può parlare, visto che girano notizie su quelli che dovrebbero essere atti pubblici. In particolare si vuol risalire a chi starebbe sfornando indiscrezioni in quantità industriale sulla vicenda dei capi dipartimento e sul ricorso presentato al Tar da uno degli esclusi. Tutte notizie che, raccontano i social, uscirebbero dalla penna di una fantomatica Livia Bonetti, un nome di fantasia che nasconderebbe una o più identità. Probabile che il risultato del lavoro degli “affari interni” di Toma finirà sul tavolo dei magistrati che, a quel punto, dovranno anche verificare la fondatezza delle indiscrezioni.