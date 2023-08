Regione, nominati i Capi Dipartimento: lavoro extra per Iocca e Gallo. Scarlatelli incompatibile?

La Giunta regionale ha provveduto alle nomine: il Segretario regionale del Consiglio sarà a capo del Secondo Dipartimento

Sono scaduti oggi i contratti dei capi dipartimento esterni della Regione Molise, vale a dire Mogavero, Pillarella e Brasiello. Ai quali non è stato rinnovato il contratto, anche perché senza Bilancio non era possibile procedere. E allora la Giunta regionale, che si è riunita questo pomeriggio, venerdì 4 agosto, ha provveduto a nominare dirigenti interni.

A capo del Primo Dipartimento, come reggente, è stata nominata Lolita Gallo che prenderà il posto di Mariaolga Mogavero. La Gallo resta anche titolare della Salute.

Al secondo Dipartimento, in posizione di reggenza, andrà Sandra Scartelli, che è già Segretaria regionale del Consiglio regionale, che prenderà il posto di Massimo Pillarella.

Al terzo Dipartimento in posizione di titolarità resta Claudio Iocca che sarà anche a capo, come reggente, del quarto Dipartimento che è stato di Brasiello.

Gli incarichi di reggenza scadranno il 31 ottobre quando si prevede che ci sia il via libera al Bilancio e si potrà procedere alla riorganizzazione generale della macchina amministrativa regionale. Nel frattempo si dovrebbe procedere anche all’assunzione di altri dirigenti (dovrebbero essere più di 10, dei quali 3 potrebbero entrare in servizio a breve).

Per il momento, però, la situazione sembra essere molto complicata per diversi fattori. Intanto in servizio ci sono più di 10 dirigenti, molti dei quali non sono stati “utilizzati” per ricoprire le posizioni apicali. Con un aggravio di lavoro per i prescelti. Pensiamo a Iocca che sarà a capo di due Dipartimenti pesantissimi, così come la Gallo che oltre alla Salute dovrà interessarsi anche del Dipartimento della Presidenza della Giunta (il più strategico).

Ma poi c’è quello che potrebbe diventare un “caso”. Il segretario generale del Consiglio regionale, Sandra Scarlatellli, è stata posta a capo del Secondo Dipartimento. E potrebbe profilarsi una situazione di incompatibilità. Quello di Segretario Generale del Consiglio regionale è un ruolo formale, di verifica di atti e procedure, un ruolo che presuppone terzietà anche rispetto alla maggioranza dell’Aula. Ma poi come Capo Dipartimento trasmetterebbe gli atti della Giunta in Consiglio e come Segretario Generale dovrebbe verificare la correttezza delle procedure.

Probabilmente si poteva attingere anche agli altri dirigenti in attesa dell’approvazione del Bilancio, che non è detto ci sarà entro il 31 ottobre quando invece scadranno le reggenze temporanee dei Capi Dipartimento nominati oggi. redpol